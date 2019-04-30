تعرّفي على فوائد حفظ المياه في أوعية نحاسيّة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - منذ عقود، وفي ظلّ غياب التّكنولوجيا، لم يكن هناك أيّ أجهزة فلاتر، أو سخانات للمياه، حيث تمّ استخدام طرق تقليديّة قديمة لتسخين المياه، وتنقيتها وتخزينها.

وأكّد علماء التّغذية في الوقت الحاليّ، أنّ بعض هذه الطّرق صحيّة وآمنة، مثل شرب الماء من الأوعية النّحاسيّة.

وبحسب صحيفة "هندوستانت تايمز"، فإنّ النّحاس من العناصر الغذائيّة الدّقيقة، ومكمّل غذائيّ للجسم. مشيرة، إلى أنّ الأكل أو الشّرب من الأوعية النّحاسية، صحيّ، لأنّه مفيد للجهاز المناعيّ، ولعملية الهضم، ويقلل من خطر الإصابة بالسّرطان، كما يعمل على تبريد الجسم.

واليكِ 5 فوائد لشرب الماء المحفوظ في الأوعية النحاسيّة

1- رفع مستوى المناعة، حيث يستفيد الأشخاص الذين يمرضون بصورة دائمه بالأنفلونزا، ويعانون من نقص النّحاس في أجسادهم.

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2- النّحاس يقلّل من خطر الإصابة بمرض السّرطان بشتى أشكاله، لأنه يعمل كمضاد للأكسدة، ويخفّف من حدّة السّموم في الجسم.

3- يدمّر أنواعًا شائعة من البكتيريا، مثل أي كولاي، والسالمونيلا، وغيرها.

4- يمنع العدوي المنقولة عن طريق الأغذية، لأنّه يمنع تكاثر البكتيريا وانتشارها.

5- تعمل الأوعية النّحاسيّة على خفض مستوى الأمراض الجسديّة، مثل الحموضة، وحرقان القلب، وسوء الهضم، والبلغم، والسّعال، وغيرها من الأمراض.