شكرا لقرائتكم خبر عن «فيس بوك» يطلق منصة جديدة خاصة بشهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة «فيس بوك» عبر مقرها الإقليمي في دبي، الثلاثاء، إطلاق منصة جديدة تحت مسمي «SHARED by Facebook» خاصة بشهر رمضان باعتباره أحد الشهور الخاصة لأكثر من مليار شخص حول العالم، فيما عدد المستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 183 مليوناً، حيث 86% من بينهم يحتفلون بشهر رمضان. وتستفيد المجتمعات والشركات من هذا الزخم الكبير كفرصة للتفاعل بشكل أفضل مع جمهورها.

والمنصة الجديدة التي كشف عنها رامز طنوس شحادة، المدير الإقليمي، تستخدم لتقديم الرؤى المدعومة ببيانات محلية، وعرض القصص الملهمة للمجتمعات خلال شهر رمضان، تهدف إلى توجيه الشركات والمجتمع بوجه عام حول كيفية الاستفادة من هذه المناسبة المهمة بأقصى قدر ممكن.

وأضاف بحسب استطلاع «Facebook IQ» تتوفر للشركات 57.6 ساعة إضافية لجذب الانتباه خلال رمضان، لافتا أنه نظراً للوقت الإضافي الذي يقضيه المستخدمون في تصفح فيسبوك، فإن المستخدمين يقضون وقتا أطول بمعدل إضافي يصل إلى 5% على فيسبوك أكثر من أي وقت آخر خلال العام.

وتابع: «كشف تحليل اتجاهات المبيعات في العام الماضي عن زيادة في المبيعات عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط في الفترة السابقة لشهر رمضان وخلاله. وحددت الدراسة لحظتي ذروة نشاط التسوق عبر الإنترنت، وكشفت أن المتسوقين في الشرق الأوسط ينشطون عادة في وقت مبكر قبل بداية شهر رمضان، بينما تتباطأ الحركة مع الاقتراب من موعد عيد الفطر، حيث يكون التركيز منصباً أكثر على الاستعداد لاحتفالات العيد، ثم يعود النشاط للتصاعد مجدداً خلال العيد».

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وأظهرت البيانات أنه في عام 2018 ارتفعت حصة الهاتف المتحرك الأسبوعية فيما يخص المبيعات بنسبة 17% خلال عيد الفطر، مقابل 13.1% في الأسبوع الثاني من شهر رمضان، بينما زادت حجوزات السفر عبر الهاتف المتحرك بنسبة 47% خلال عيد الفطر. وحققت المبيعات داخل التطبيقات أيضًا نمواً بنسبة وصلت إلى 79%، بما يشير إلى أن المستهلكين قد يميلون إلى الشراء عبر التطبيقات عندما تتوفر لهم تجربة تسوق سهلة ومريحة.

وأكد شحادة أن المنصة الجديدة ستوفر للجميع مكاناً يمكنهم من خلاله التعرف على أكثر المبادرات الملهمة التي تنظمها مجتمعاتهم. وقد كان تطبيق فيسبوك أداة حيوية على مستوى المنطقة لتمكين المجتمعات من التواصل وبناء جهود مجتمعية إيجابية خلال رمضان، ومن بينها حملات خيرية مثل؛ الثلاجات الرمضانية، العطاء بدمّك و«Hack for Good initiative».

وأضاف في عام 2018، تمت مشاركة حملة «العطاء بدمّك» بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر والصليب الأحمر عبر فيسبوك وإنستجرام. واستهدفت هذه الحملة معالجة مشكلة انخفاض نشاط التبرع بالدم خلال شهر رمضان، وذلك عبر نشر مقاطع فيديو قصيرة توضح المفاهيم الخاطئة، وتحفيز عمل الخير لدى الجمهور في المنطقة.

ونجحت الحملة في تحقيق أهدافها وارتفعت نسبة التبرع بالدم في الدول التسع المستهدفة بالحملة، من 5% في الأردن إلى نسبة كبيرة جداً في مصر وصلت إلى أكثر من 88%. وساهمت الحملة في زيادة التبرع بالدم بأكثر من 36% بين عامي 2017 و2018 في كل من العراق والأردن وفلسطين ومصر.

وتوضح الإحصائيات الخاصة برمضان العام الماضي أن أكثر من 280 مليون شخص حول العالم قدموا تفاعلات وصلت 3 مليارات تفاعل مع المحتوى الخاص برمضان خلال عام 2018. وفي نهاية شهر رمضان من عام 2018، وجه أكثر من 150 مليون شخص على «فيس بوك» تهانيهم بالعيد لمجتمعاتهم.