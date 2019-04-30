شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الحوامل ممن عانين من البدانة فى الصغر أكثر عرضة لاضطربات ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت دراسة طبية حديثة أن النساء الحوامل ممن عانين من البدانة خلال مرحلة الطفولة تكن أكثر عرضة للإصابة باضطرابات في ضغط الدم "المرتفع" أثناء الحمل، مقارنة مع غيرهن ممن تمتعن بوزن طبيعى.

وأشارت الدراسة - التى أجريت فى جامعة (كوبنهاجن) بالدانمارك على 49 ألفا و615 فتاة ولدت خلال الفترة من عام 1930 - 1996، وتمت مراجعة أوزانهن من واقع السجلات الوطنية وأعمارهم بين 7 إلى 13 سنة - إلا أن من عانت فى صغرها من السمنة فإن حياتها وطفلها، الذى لم يولد تحت الخطر أكثر من غيرها بسبب ارتفاع ضغط الدم.

وأفادت الدراسة أن هذه النتائج ستلقى الضوء على أهمية الجهود الوقائية الرامية إلى مساعدة الفتيات على تحقيق وزن طبيعى خلال تلك السنوات لمساعدتهن فى الحفاظ على صحتهن وصحة الأطفال الذين قد يكونوا لديهم فى المستقبل.