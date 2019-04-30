إرشادات صحية لمرضى ضغط الدم خلال شهر رمضان

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جهت الصحة عدد من الإرشادات الصحية التي يجب على مرضى ضغط الدم إتباعها خلال شهر رمضان المبارك .

وأشارت عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته على حسابها في تويتر ضمن السلسلة التوعية لحملة #صم_بصحة أنه يجب مراجعة الطبيب قبل البدء بالصيام لتحديد القدرة على الصيام ، مع أهمية أخذ أدوية الضغط بعد صلاة التراويح مباشرة حتى يكون الجسم قد تمكن من استرجاع كمية كافية من السوائل ، وفي حال نسيان تناول حبة الضغط وتذكرها في نفس اليوم فإنه يتم تناولها وأما في حال تذكرها في اليوم التالي فلا يجب مضاعفة الجرعة ، كما أنه يجب التقليل من استهلاك كمية الأملاح لأنها تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ، ويجب جعل منتجات الحليب قليلة الدسم جزءً من الوجبات نظراً لاحتوائها على الخمائر التي تساعد على خفض ضغط الدم .

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلاً للجهود التي تقوم بها (الصحة) للحفاظ على صحة وسلامة الصائمين، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على إتباع السلوكيات السليمة.