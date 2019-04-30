27 إصابة بالإيبولا في يوم واحد بالكونغو.. وعدد المصابين يرتفع إلى 126

ارتفع عدد حالات الإصابة بالإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 126 مصاباً، بعد تسجيلها لنحو 27 إصابة جديدة مؤكدة، الأحد الماضي.

ويعد عدد الإصابات المؤكدة الحالي هو الأكبر منذ إعلان التفشي الحالي للمرض في أغسطس/آب الماضي، بعد أن كان العدد السابق 110 حالات مؤكدة قبل أسبوعين.

وينتشر المرض في المناطق الشرقية من البلاد بأعلى معدل، بسبب سلسلة من الهجمات التي شنتها مليشيات وغيرها يرتابون في الرد الدولي.



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وفي الشهرين المنصرمين، تعرضت 5 مراكز للإيبولا لهجمات، وقتلت المليشيات موظفا كبيرا في منظمة الصحة العالمية قبل 10 أيام.

ويعتقد أن المهاجمين يضمون رجال مليشيا محليين وأعضاء جماعة تعارض جهود التعامل مع الإيبولا، ويعتقد كثيرون أن الإيبولا مؤامرة دبرتها الحكومة وبلدان أجنبية.

والتفشي الحالي للفيروس هو ثاني أكبر تفش في التاريخ منذ تفشي الوباء الذي قتل أكثر من 11 ألفا في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا في الفترة بين عامي 2013 و2016.

ويُعتقد أن تفشي الإيبولا في إقليمي كيفو الشمالي وإيتوري في شرق الكونجو أودى بحياة ما لا يقل عن 891 شخصا وأصاب ما يزيد عن 500 شخص آخرين إلى الآن.