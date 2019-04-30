كاتي بايبر تكشف أن "اللياقة البدنية" هي سر ثقتها بجسدها وإيجابيتها

كشفت عارضة الأزياء السابقة ومقدمة البرامج كاتي بايبر، أن سر ثقتها في جسمها وصحتها النفسية الإيجابية هو "الاهتمام ب اللياقة البدنية".

واعترفت المذيعة التلفزيونية البالغة من العمر 35 سنة، ولديها طفلان بيل "خمسة أعوام"، وبينيلوب ديان "18 شهرًا"، بأنه على الرغم من أنها كانت ذات يوم تقضي جميع أوقاتها في الصالة الرياضية، إلا أنها الآن تمارس التمرينات المنزلية أو اللعب مع أطفالها في الحديقة.

وتحدثت كاتي عن أهمية المحافظة على الصحة النفسية، وقالت لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، "إنه عندما تكون في المنزل وتعاني من التفكير المفرط وتشعر بالكسل، عندها يمكن أن تصاب بالاكتئاب أكثر وتتجه لتناول الكثير من الطعام".

أقرأ أيضاً :

وأضافت أن الشعور بالرضا يدعم الصحة النفسية، والذي يظهر من خلال الرضا عن أجسامنا ويمكن الحصول على ذلك من خلال حيل تجميل صغيرة تجعلنا نشعر باننا على استعداد لأي شئ، خاصة للأمهات المشغولات مثلها مشيرة إلى اهمية ممارسة الرياضة بشكل منتظم.

وبالحديث أكثر عن نظام التمرينات، قالت إن كونها أمًا يمكن أن يكون ممارسة التمرينات الرياضية أمرا في غاية الصعوبة وأوضحت: "أحاول أن أجعل كل شيء حولي نشطًا - أرتدي الاحذية الرياضية عندما لا أعمل، لذلك أتأكد من أني أستطيع الركض مع أطفالي في الحديقة".

وأضافت، "لدينا جميعًا دراجات أيضًا لذلك نذهب جميعًا لركوب الدراجات معًا، كما انني أمارس التمارين الرياضية في المنزل في الصالة - ولقد اشتركت للتو مع ابنتي مع ماراثون Park Run للذهاب للجري كل أسبوعين مسافة طويلة".

وعلى الرغم من تألق كاتي في برنامج "Strictly Come Dance" العام الماضي، إلا انها اعترفت انها لم تواظب على التمرينات الرياضية.

Advertisements

وتقول كاتي "إنها تحب أيضًا قضاء الوقت لتدليل نفسها، والشيء الرئيسي الوحيد الذي يساعدها على الشعور بالثقة في جسدها هو منتجات العناية بالبشرة والجسد".

وتضيف، "كل يوم أربعاء هو ليلة لتدليل نفسي في المنزل من خلال منتجات العناية بالبشرة، عندما يكون أطفالي نائمين في السرير".

وقالت كاتي "إن ثقتها في جسدها ترجع أيضًا إلى موقفها الإيجابي عندما يتعلق الأمر بوسائل التواصل الاجتماعي"، مضيفة، "يمكنك أن تجلس وتشتكي من السلبيات ، ولكن هناك الكثير من الإيجابيات ؛ إن الأمر كله يتعلق بكيفية رؤيتها".

وتُعد كاتي بايبر جزء من حملة "St Tropez's You Set the Tone" التي تهدف إلى تسليط الضوء على أن الثقة والجمال يدوران حول ما يشعر به المرء عن نففسه بهدف تمكين النساء من الشعور بثقة أكبر كل يوم.

وقد يهمك ايضًا: