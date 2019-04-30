"لفات النقانق المنزلية" تُثير أزمة بين أم أسترالية ومدرسة ابنها

شعرت إحدى الأمهات بالغضب الشديد، عندما أعادت مدرسة ابنها صندوق الغداء الخاص به مع ملاحظة تخبرها أن إحدى العناصر الغذائية غير صحية بما فيه الكفاية.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، تضمن صندوق الطعام الخاص بالطفل عدد قليل من الفواكه والخضروات والبروتين؛ ولكن كل ذلك يبدو جيدًا حتى الآن.

وأضافت الأم في صندوق غداء ابنها بعض لفات النقانق "الصحية" المنزلية، والتي كانت مليئة بالكثير من الخضار المختلف؛ ولكن لم يعجب مدرسوه بذلك، وأرسلوا ملاحظة مع الولد الصغير قائلين "إن العناصر الموجودة في صندوق الغداء غير صحية بما فيه الكفاية".

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وكتبت المدرسة في ملاحظاتها، "دعونا نتعاون معًا لتسهيل اختيار عناصر صحية لابنائنا"، وأضافت، "هناك الكثير من الخيارات الرائعة في صندوق الغداء ذلك، لكن لفات النقانق لم تقدم قيمة غذائية صحية للطفل حتى ولو كانت مصنوعة في المنزل".

وتابعت، "لم يكن الطعام متوافقًا مع إرشادات التغذية الخاصة بخدمتنا، بالنسبة لبعض الأفكار الخاصة بصندوق الغداء، يمكنك استشارة أحد المعلمين، أو الانتقال إلى موقع Good for Kids على الويب".

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وشعرت الأم، وهي من أستراليا، بالغضب الشديد وشاركت تجربتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكتبت، "كانت لفات النقانق المليئة بالخضار التي أرسلتها مع طفلي إلى المدرسة السبب في العودة بهذه الملاحظات.. إنه أمر محبط للغاية".

وأضافت، "في رأيي ، هذه النقانق صحية جدًا بالنسبة له، وسأرسل هذه المعلومات إلى المدرسة".

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