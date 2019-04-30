شكرا لقرائتكم خبر عن مش مجرد ابتسامة.. تعرف على وظيفة هوليود سمايل فى علاج الأسنان مع دكتور كريم مكادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "هوليود سمايل" أو ابتسامة المشاهير كما يطلق عليها، أحد أكثر وسائل تجميل الأسنان انتشارًا فى الفترة الأخيرة، لتحقيق حلم الحصول على أسنان متناسقة وناصعة البياض، لكن هل وظيفة هوليود سمايل الوحيدة هى التجميل أم أن هناك وظائف علاجية لها يجهلها البعض، الدكتور كريم مكادى استشارى تجميل الأسنان وجراحة الوجه والفكين، يشرح فى التقرير التالى كل التفاصيل المتعلقة بتقنية هوليود سمايل.

أوضح الدكتور كريم مكادى، استشارى تجميل الأسنان أن تقنية "هوليود سمايل" ليست مجرد تقنية تجميلية تساعد فى الحصول على ابتسامة جميلة، وإنما لها وظيفة أكبر من ذلك.

وأضاف مكادى أن الكثير من أطباء الأسنان لا يوضحون لمرضاهم طبيعة تقنية هوليود سمايل، ويشعرونهم بأنها مجرد تقنية تساعد على الحصول على صفين من الأسنان البيضاء فوق بعضها البعض، وهو تصور غير صحيح تماما.

وتابع الدكتور كريم مكادى "تقنية هوليود سمايل وظيفتها ليست تجميلية فقط، وإنما لها العديد من الوظائف الأخرى العلاجية، من ضمنها علاج الفراغات بين الأسنان، وإخفاء التصبغات الموجودة على سطح الأسنان تماما.

وأشار إلى أن هوليود سمايل عبارة عن تصميم يعمل على خلق أفضل ابتسامة للمريض عن طريق برنامج مخصص لذلك يسمى "ديجيتال سمايل" وبعدها يتم تصميم عدسات لاصقة للأسنان، أو قشرة خزفية شديدة البياض تسمى "الفينير" يتم تركيبها للمريض، لكن بعد الحصول على مقاسات أسنانه مسبقاً.

وفى السياق نفسه أوضح أنه من مميزات هذه التقنية أنها تخفى العيوب المتمثلة فى عدم التساوى أو التكسير أو فراغات أو تصبغ الأسنان، وتسمى بالعدسات لأنها طبقة رقيقة جداً لا يزيد سُمكها عن 0.2 مليمتر، ولا تحتاج أن نبرد السن حتى يتم لصقه مثلما كان يحدث فى الماضى، فقط يتم عمل تخشين بسيط للسن ويتم تركيب الفينير بسهولة وبدون مشاكل.

وأشار الدكتور كريم مكادى إلى أنه يتم علاج اللثة وتصبغاتها أيضا عن طريق الليزر، ويتم علاج الشفاه التى ترتفع عن معدلها الطبيعى أثناء الابتسامة، كل هذا يحدث أثناء تطبيق تقنية "هوليود سمايل" من أجل خلق ابتسامة جميلة.



3 حالات يصلح معها تركيب الفينيير ابتسامة هوليود

حالات يتطلب معها تركيب الفينير

واستطرد حديثه عن الحالات التى يتطلب معها تركيب القشرة الخزفية "الفينير" قائلا: الفينير عبارة عن طبقة من المواد التى توضع على السن من الخارج من أجل أن يكون مظهر السن جميل وجذاب أو من أجل حماية السن من التلف أو تشقق الأسنان، وأيضا تُحسن من الشكل العام للأسنان، خاصة لمن يعانون من صغر حجم الأسنان مقارنة بحجم الفك الذى يؤدى إلى وجود فراغ بين الأسنان ولا يستطيع التقويم علاجها ويستخدم أيضا للذين يعانون من تغير فى لون الأسنان فهو يستخدم فى تبييض الأسنان ويعطى ابتسامه جذابة وهى ما يطلق عليها ابتسامة هوليود لأن فنانى هوليود هم أكثر فئة يقومون بعمل الفينير.

وتابع أى شخص لديه بعض المشاكل التى تم ذكرها سابقا يستطيع عمل الفينير، لكن يجب التأكد مسبقًا من سلامة وصحة الأسنان وتنظيفها من أى تسوس وإذا كان به جير متراكم وأن تكون اللثة خالية من أى التهاب ولا يوجد بها أى أمراض.



مميزات لاستخدام الفينير لعمل هوليود سمايل

أهم مميزات الفينير للأسنان :

وأوضح الدكتور كريم مكادى أهم مميزات استخدام "الفينير" من أجل خلق "هوليود سمايل" تتمثل فى:

- لا يسبب أى التهابات أو مشاكل

- يعطى مظهر جذاب وابتسامة جميلة ومظهر جيد للأسنان

- يبقى لفترات طويلة من الزمن يستمر حتى عشر سنوات

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- عندما يقوم الطبيب بوضعه وتثبيته لا يحتاج إلى متابعه ما بعد إجراء الفينير

- تركيبه ووضعه أمر سهل وبسيط لا يحتاج إلى جراحة أو تخدير.

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