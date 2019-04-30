5 مستلزمات بسيطة وضرورية للحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 30 أبريل 2019 12:38 مساءً - بعض المستلزمات الصغيرة والبسيطة والتي قد لا تنتبهين لها هي في الحقيقة ستوفر لك الكثير من الراحة وتمنحك القدرة على الاستمتاع بحملك. ربما لانشغالك بالتفكير بالأمور الكبيرة والتي تشمل الاستعداد للولادة وتجهيز احتياجات المولود قد تغفلين عن هذه الأمور البسيطة والأساسية في نفس الوقت. لذا نلفت نظرك هنا إلى أهمية هذه الحاجيات الصغيرة فاحرصي على توفرها منذ بداية حملك لتوفري لحملك تسعة أشهر من الراحة:



1. الحذاء الجيد: راحة القدم مهمة جداً في فترة الحمل فضخ الأوعية الدموية يكون أكبر لذا تورم القدمين أمر وارد، فاحرصي على أن يكون حذائك مريحا وليناً وتفادي أيضاً الكعب العالي للمحافظة على سلامة عمودك الفقري.

2. قنينة الماء: عليك أن تحرصي على ترطيب جسمك من الداخل خلال الحمل بشربك لكمية وفيرة من الماء وهذا أيضا سيوفر لك الراحة والانتعاش. ولتشجعي نفسك على شرب الماء، يتوفر في الأسواق قناني مياه متعددة الأشكال والألوان والتصاميم وستكون لك خصوصية في اقتناء ما يعجبك. من الأفضل شراء قنينة زجاجية بدلا من البلاستيك.

3. وسادة الحمل: وهي تكون مثلثة الشكل ومتعددة الاستخدامات، فباستطاعتك الاستناد عليها أو وضعها تحت بطنك عند الاستلقاء جانبا وكذلك ستفيدك بعد الولادة وعند الرضاعة.

4. ملابس الحمل: ليس هذا وقت الموضة والإطلالات الغير مريحة والعملية. ستحتاجين للملابس القطنية المريحة والفضفاضة بالإضافة إلى (لكنك) أي سروال قطني مشدود ولكن مريح وقمصان طويلة واسعة وستشعرين براحة طوال اليوم.

5. السناك: وهو مهم جدا على طوال اليوم. ضعي بعض السناك في السيارة وفي حقيبتك اليدوية لتزودي نفسك بالطاقة طوال الوقت. التمر، المكسرات الغير مملحة والفواكه كلها اختيارات صحية.