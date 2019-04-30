نصائح سريعة للأم الجديدة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 30 أبريل 2019 12:38 مساءً - النصائح لا تعد ولا تحصى وكونك أم جديد فكم النصائح سيزيد، منها نصائح للرضاعة، الحمام، النوم، المرض وغيرها الكثير. نحن هنا نقدم لك بعض النصائح المختلفة وهي نصائح عملية جدا:



- الأيام الأولى ستكون متعبة وصاخبة وستحمل الكثير من المفاجآت والتغيرات لذا كوني متأهبة.

- كوني مستعدة لتغيير الشراشف في الليل فأنت لا تضمنين حالات تقيئ المولود وأوقاتها. لذا احتفظي دائما بطقم شراشف نظيف في متناول يديك.

- منذ البداية علّمي مولودك على الضوضاء الطبيعية فلا داعي للصمت التام عند نومه.

- استمعي لاحتياجات مولودك وليس فقط لنصائح من حولك، فهذه النصائح تقدم لك لمساعدتك فقط ولكن مولودك قد تكون لديه احتياجات معينة في أوقات مختلفة فاستجيبي له.

- كوني مستعدة دائما للخروج وذلك بان تكون مستلزمات المولود في حقيبة مستقلة وجاهزة متى أردت الخروج من المنزل.

- توقعي بأنك تقضين وقتاً طويلاً في الرضاعة لذا كوني مستعدة نفسيا لهذا الدور.

- حاولي أن لا تفزعي: حوادث المولود في الأسابيع الأولى قد تتنوع بين تقيؤه وأحيانا اختناقه لذا لا تفزعي وتماسكي لتتصرفي بحكمة.

- خزّني وجبات في المجمّدة فقد تحتاجينها في الأيام التي تشعرين فيها بالتعب.

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