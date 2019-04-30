ما عدد أسابيع الحمل؟ وكيفية حسابها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 30 أبريل 2019 12:38 مساءً - بمجرد علم الزوجة أنها حامل أحياناً تنتابها الحيرة عن عدد أسابيع حملها خاصة إذا كانت تعيش بعيدة عن أسرتها، وهو السؤال المطروح عن حساب أسابيع الحمل مع بداية الحمل.

الدكتور أحمد الجزار استشاري النساء والتوليد يوضح طريقة حساب أسابيع الحمل التي تبدأ منذ اليوم السابع لآخر دورة شهرية، ويقسم الأطباء المختصين الحمل إلى أربعين أسبوعاً تقسم على الأشهر التسعة للحمل.

وأشار "الجزار" إلى أن هناك بعض النساء الحوامل قد يشهدن زيادة أو نقصاً في عدد أسابيع الحمل ما بين 23 أسبوعاً إلى 42 أسبوعاً، وذاك بحسب استعداد جسم كل منها للولادة أو نتيجة لحدوث أي خطأ في حساب الموعد الأخير للدورة الشهرية، أحياناً تعجز بعض السيدات في تذكر آخر يوم للدورة الشهرية، ففي هذه الحالة يتم عمل سونار للسيدة الحامل لظهور نمو الجنين في بطنها بالأسابيع وتحديده على السونار .