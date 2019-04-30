الطعام المناسب للطفل في الشهر الرابع

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 30 أبريل 2019 12:38 مساءً - دائماً ما تتساءل كل أم عن التغذية السليمة لطفلها وأي وقت هو الأنسب، الدكتور أيمن شبايك استشاري الأطفال أوضح أن هناك مدرستين طبيتين حول الوقت المناسب لإطعام الأطفال.
المدرسة الأمريكية:
وهي لا تسمح بإطعام الطفل إلا في الشهر السادس والاكتفاء بالرضاعة فقط، وذلك لأن جميع الهرمونات والأنزيمات للطفل الرضيع تكون غير مكتملة وغير جاهزة لهضم أي نوع من أنواع الطعام قبل الشهر السادس.
المدرسة الأوروبية:
تدعم بدء إطعام الطفل من الشهر الرابع وذلك لتدريب الطفل على بدء الأكل مبكراً وذلك حتى يتعود الطفل على الأكل، ولا يرفضه إذا تم دخول الأكل في وقت متأخر، مشيراً إلى أن الجميع اتفق، على أن إطعام الطفل لا يتم قبل إتمام الشهر الرابع من عمره.
وقال استشاري الأطفال إن الطعام الأمثل لطفل الشهر الرابع هو الأطعمة الآتية لسهولة هضمها وتقبلها لمعظم الأطفال وهي: جزر مسلوق. كوسة مسلوقة. تفاح مسلوق، بطاطس مسلوقة، وبعد تجربة هذه الأطعمة يتم إدخال أطعمة أخرى مثل الزبادي خالي الدسم لمدة شهر كامل ثم كامل الدسم بعد ذلك.
ونصح "شبايك" الأمهات بالبدء بطعام واحد فقط، ويتم زيادته تدريجياً ولمدة أسبوع متواصل ثم تجربة طعام آخر وزيادته تدريجياً وهكذا، يحتاج الرضيع لعدد من الوجبات الأقل تدريجياً إلى أن تصبح 3 أو 4 وجبات في الشهر الثامن.
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