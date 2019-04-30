نصائح للمُرضِع.. للتخلص من عناء الصوم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 30 أبريل 2019 12:38 مساءً - يجد عديد من الناس مشقةً في صيام شهر رمضان لأسباب مختلفة، ويزداد هذا الأمر صعوبةً على المرأة المرضِع بشكل طبيعي، وقد تشعر بالإجهاد لأن الطفل يأخذ منها غذاءه وطاقته، وقد لاتستطيع خلال فترة صومها تعويض ما يفقده جسمها من فيتامينات وسوائل.

لذا سمح الله سبحانه وتعالى لها بالإفطار إن كان الصوم سيؤثر عليها أو على رضيعها ، مع تعويض تلك الأيام بالصوم بعد زوال سبب الإجهاد.

الدكتورة سارة التميمي، اختصاصية التغذية ، أوضحت أن هناك طرقاً عدة تستطيع من خلالها المرأة التي ترضع طفلها الحفاظ على طاقتها أثناء الصيام.

تقول الدكتورة التميمي: "هناك بعض الأطعمة التي تساعد على إدرار اللبن، كما تحافظ على رطوبة جسم الأم التي ترضع طفلها.وهناك أطعمة تأخذ وقتاً للهضم وتستطيع هذه الأم الاستفادة منها كيلا تشعر بالجوع، أو الإنهاك أثناء رضاعة طفلها.

ومن المهم للغاية أن تنظِّم الأم المرضعة أوقات رضاعة طفلها، بأن يرضع كل ثلاث ساعات وأكثر، على أن يبدأ وجبته الأولى في الـ 07:00 صباحاً، ما يعني أن الأم ستُرضع طفلها أربع مرات قبل الإفطار".

وأضافت "نعلم أن الأم قد تكون عاملة، أو منشغلةً بتحضير الإفطار ، أو لديها التزامات أخرى، وأن ذلك قد يُضاعف تعبها، لكنها إن التزمت بالنصائح التالية فلن تشعر بالتعب، أو الإعياء خلال فترة صومها".

نصائح للأم المرضِع:

1- اهتمي كثيراً بشرب السوائل، خاصةً الماء، وتجنَّبي السوائل التي تحتوي على السكريات، لأنها تزيد من مستوى السكر في الدم، إضافة إلى أن السكريات تحتاج إلى ساعتين لحرقها، كما أن استهلاك كمية كبيرة من السكريات يسبِّب السُّمنة، ويزيد من الشعور بالعطش، لذا عند الإفطار اشربي أولاً كوبين من الماء، وبعد الانتهاء من الإفطار، اشربي كوباً آخر، وبعد ساعة اشربي كوبين، وعند السحور اشربي كوبين كذلك، وقبل الإمساك اشربي كوباً واحداً، وإذا استطعتِ شرب أكثر من ذلك فسيكون أفضل لكِ، واحرصي على وضع عبوة الماء إلى جوارك حتى تتذكري شربه.

2- الخضراوات تمدُّك بالفيتامينات التي يفقدها جسمك أثناء الرضاعة، لذا بعد شرب الماء عند الفطور، تناولي صحناً من السلطة لإمداد جسمك بالفيتامينات التي فقدها خلال الصوم.

3- لا تجعلي الأطباق المقلية تسيطر عليكِ، فالزيوت الكثيرة فيها تُشعر بالجوع والعطش، كما أنها تزيد الوزن، وتؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول، وتصعِّب الصوم، ولا تمد الجسم بما يحتاج إليه من الفيتامينات والكالسيوم والمعادن.

4- البروتينات مهمة جداً لجسمك لتعويض الجهد العضلي الذي تبذلينه، مثل اللحوم، والبيض، والأجبان.

5- تناولي كمية من المكسرات والفواكه المجفَّفة قدر قبضة اليد، لأنها غنية جداً بالفيتامينات والمعادن.

6- اختمي سحورك قبل الإمساك بالموز لا بالماء، فالموز غني بالبوتاسيوم، وسيمدك بالطاقة، ولن يُشعرك بالعطش.

7- اجعلي سحورك خفيفاً كيلا تشعري بالإجهاد خلال اليوم، وتناولي فيه الفول، لأنه لا يُهضم بسهولة، لذا لن تشعري بالجوع، كذلك تناولي الألياف، أو الحبوب الكاملة في الخبز التي تُشعرك بالشبع طويلاً.

8- تجنبي أكل الموالح والمخللات في السحور، لأنها تعمل على احتباس الماء في جسمك، وتُشعرك بالعطش والإنهاك.

9- أخيراً، استشيري طبيبتك الخاصة لتصف لك فيتامينات مقوية، تستخدمينها خلال فترة رضاعتك لتعويضك عمَّا لا ترغبين في أكله.