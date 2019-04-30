رجيم صحي في رمضان بدون حرمان لإنقاص الوزن

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الفضيل، وهو فرصة عظيمة للتخلص من الوزن الزائد وحرق الدهون العنيدة، إذا أحسنّا التصرف فيما يخص نوعية الأطعمة التي نتناولها خلال هذا الشهر، وحرصنا على أن نمدك بتفاصيل نظام غذائي صحي لإنقاص الوزن في أسبوع:

رجيم رمضان لحرق الدهون العنيدة



■ اليوم الأول

• الإفطار:

شوربة خضراوات مسلوقة (نصف تسوية) بدون بطاطس.

2 قطعة لحم متوسطة الحجم مسلوقة أو مشوية.

2 برتقالة.

■ اليوم الثاني:

بسلة باللحم المفروم والطماطم والجزر، وقليل جدًا من السمن.

ثمرة موز واحدة.

■ اليوم الثالث:

خضار سوتيه ملون (قطع بطاطس – جزر – بروكلي – كوسة – بسلة - فاصوليا – خرشوف).

3 قطع كفتة مشوية.

2 ثمرة فاكهة طازجة (جوافة – كمثرى – خوخ).

■ اليوم الرابع:

لوبيا مسلوقة مع قطرات من عصير الليمون (مقدار فنجان شاي).

ربع فرخة مسلوقة أو مشوية (يراعى نزع الجلد قبل الأكل).

كوب عصير قمر الدين.

■ اليوم الخامس:

2 بيضة مسلوقة أو مقلية بقليل من السمن.

طبق فاصوليا خضراء مع جزر سوتيه.

طبق فاكهة مشكلة (خوخ – كمثرى – برقوق – جوافة – كيوي).

■ اليوم السادس:

خرشوف وكوسة مسلوقة.

2 سمك مشوي.

3 ثمرات برتقال.

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■ اليوم السابع:

كوسة بالطماطم (نيّ × نيّ).

ربع فرخة مسلوقة أو مشوية أو علبة تونة صغيرة مصفاة من الزيت، وعليها عصير ليمونة.

2 حبة جوافة وموزة واحدة.

• وجبات السحور

يجب أن تحتوي على:

- طبق متوسط من الفول المدمس بالليمون والخل ونصف ملعقة زيت ذرة أو زيت زيتون.

- كوب زبادي منزوع الوجه (القشدة).

- قطعة جبن قريش.

- طبق سلطة خضراء.

- 2 شريحة توست أسمر، أو ربع رغيف قمح كامل (أسمر).

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