علماء يُحذِّرون من مُركَّب في الأسماك الدهنية

أعلن خبراء التغذية من جامعة أوبسال في السويد، أن الإفراط في تناول الأسماك الدهنية يزيد من خطر الموت المبكر بنسبة تصل إلى 50%.

ويفيد موقع "MedicalXpress"، بأن العلماء أجروا دراسة شملت أكثر من ألف شخص، وتشير نتائجها التي نشرت في مجلة "AMA Network Open journal today"، إلى أن المتابعة التي استمرت عشر سنوات أظهرت أن المتطوعين الذين كان لديهم مستوى مرتفع جدا من مركب ثنائي الفينيل متعدد الكلور "PCBs"، كانت الوفيات بينهم أعلى بنسبة 50% مقارنة بأفراد المجموعات الأخرى.

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ويعد مركب ثنائي الفينيل متعدد الكلور من المركبات المعروفة الملوثة للوسط المحيط، ويتميز ببطء تحلله؛ لذلك، يؤكد الخبراء السويديون على أن هذه الملوثات الكيميائية تدخل جسم الإنسان مع الطعام الذي يتناوله، وخصوصا مع المنتجات الدهنية من أصل حيواني، وبشكل أساس في الأسماك الدهنية وسمك السلمون والرنجة خاصة، وكذلك في اللحوم ومنتجات الألبان. لذلك ينصح الخبراء بعدم الإفراط في تناول هذه المواد.

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ويشير الباحثون إلى أنهم لم يأخذوا بالاعتبار عوامل الخطر في هذه الدراسة، والمرتبطة ب أمراض القلب والأوعية لدموية وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري والتدخين والسمنة وارتفاع مستوى الكوليسترول.

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