مرض "سي أوريس" يقضي على 8 مرضى في بريطانيا

قتل ثمانية أشخاص فيما نجا 250 آخرون جراء إصابتهم بمرض سي أوريس الذي يسببه فطر ياباني (قاتل) في 25 مستشفى بريطانيا، وذلك حسبما ذكرت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، اليوم (الاثنين).

ويسبب الفطر القاتل بعدوى خطيرة تسمى (سي أوريس) تنتشر في كل أنحاء الجسم عبر مجرى الدم.

وبينت الصحيفة أن 50 شخصا مريضا نجا من هذه العدوى، فيما عانى 259 آخرون من التهابات جلدية جرائها حيث دخل الى أجسادهم عن طريق الجروح.

أقرأ أيضاً :

وتم تسجيل الفطر القاتل كسبب لوفاة الاشخاص الثمانية بعد أن تبين انه يسبب مرضا خطيرا.

من جانبه، قال متحدث باسم صحيفة (ذا صن) البريطانية "يبدو أنه يجعل المبيضات أوريس فريدة من نوعها إلى حد ما"، واضاف "أنه ينتشر بسهولة من شخص الى آخر". وتابع " "بمجرد دخوله مجرى الدم، فإنه يدور ويتضاعف، مما يسبب تسمم الدم". كما "يمكن لخلايا الخميرة أيضًا أن تصل الى الكبد أو الطحال أو حتى المخ مسببة خراجات، أو تصيب صمامات القلب".

Advertisements

وكانت هيئة الصحة العامة في بريطانيا قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر أنها تتطلع إلى تحديث توجيهاتها بشأن (سي أوريس) وسط مخاوف من انتشاره "كالنار في الهشيم".

وقد نشرت الهيئة لأول مرة إرشادات للتعامل مع الفطريات في عام 2017، بما في ذلك إخبار الأطباء بعزل المرضى المصابين وتكثيف إجراءات النظافة.

يذكر انه اضطر مستشفى رويال برومبتون غرب لندن التابع لجامعة أوكسفورد الى إغلاق وحدة العناية المركزة لمدة 11 يوما بين شهري أبريل (نيسان) 2015 ونوفمبر (تشرين الثاني) 2016 بعد اصابة 72 شخصا (سي أوريس). إلا انه اعلن السيطرة على الوضع ولم تسجل حالة وفاة بهذا المرض منذ يوليو (تموز) 2017 في بريطانيا.

قد يهمك أيضاً :

نظام غذائي فعاّل يُقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد

"الطماطم المطهوّة" تساعد في الحماية من سرطان الكبد