شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: ضغوط العمل وضغط الدم المرتفع وقلة النوم تزيد من خطر الوفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال باحثون ألمان إن الإجهاد الوظيفى وارتفاع ضغط الدم وقلة النوم قد يكون وصفة للموت المبكر، ففى دراسة أجريت على ما يقرب من ألفى عامل يعانون من ارتفاع فى ضغط الدم، وتمت متابعتهم لمدة 18 عاما تقريبا، كان أولئك الذين أبلغوا عن عملهم المرهق وضعف النوم أكثر عرضةً للوفاة بأمراض القلب ثلاث مرات من أولئك الذين ناموا جيدا ولم يعانوا من العثور على وظيفة.

وقال الدكتور جريج فونارو أستاذ أمراض القلب في جامعة برلين "يعانى نحو 50% من البالغين من ارتفاع ضغط الدم، موضحا أن ضغط الدم المرتفع يعد عامل خطر رئيسى للإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وفشل القلب وأمراض الكلى، حيث أظهرت عدد من الدراسات ارتباط بين زيادة ضغط العمل وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية اللاحقة".

وفى الدراسة الجديدة أفاد الباحثون أنه من بين الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، فإن أولئك الذين عانوا من ضغوط العمل وحدهم معرضون لخطر أعلى من الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، لافتين إلى ضرورة أن يكون هناك وقتا للنوم والترفيه والاسترخاء لاستعادة مستويات الطاقة.

ووفقًا لمعدى الدارسة فإن الوظيفة المجهدة هى "الوظيفة التى يكون للعديد من الموظفين فيها مطالب لكن دون صلاحيات"، كما تم تعريف قلة النوم على أنها "مواجهة صعوبة فى النوم والبقاء نائمين"، ونصحوا للتقليل من خطر الوفاة الحفاظ على انخفاض ضغط الدم، واتباع عادات نوم جيدة وإيجاد طرق للتغلب على التوتر.