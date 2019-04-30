فيديو معلوماتى.. ماذا يحدث للجسم فى حالة عدم النوم من 24 لـ72 ساعة؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثناء النوم، تفرز أجسامنا هرمونات تساعد على التحكم فى الشهية والتمثيل الغذائى ومعالجة الجلوكوز، لذا فإن قلة النوم يمكن أن تؤدى إلى زيادة فى إنتاج الجسم من الكورتيزول، المعروف أيضا باسم هرمون التوتر. عدم النوم لمدة 24 ساعة:

عدم النوم لمدة 24 ساعة: يؤثر على الوظائف الإدراكية والذهنية مما يضعف الذاكرة والسمع. عدم النوم 36 ساعة:

عدم النوم 36 ساعة: ترتفع مستويات الالتهابات فى مجرى الدم يؤدى إلى أمراض القلب والأوعية الدموية يؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم Advertisements عدم النوم 48 ساعة:

عدم النوم 48 ساعة: يبدأ العقل فى عدم التركيز والارتباك قلة التركيز نتيجة ضعف السيطرة على المخ والدماغ عدم النوم 72 ساعة:

عدم النوم 72 ساعة: يبدأ الجسم فى الانهيار نتيجة عدم الراحة قد يدخل الشخص فى مرحلة الهلوسة

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