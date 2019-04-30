لو فى بيتك مريض سرطان.. اعرف الأكلات المناسبة ليه والممنوعة عنه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لكل مريض نظام غذائى مناسب له لا بد أن يتبعه مع تناول الأدوية، كما أن هناك بعض انواع الاكلات الممنوعة عن بعض المرضى والأخرى مناسبة وضرورية لصحته، وحسب ما ذكره موقع healthxchange فهناك العديد من أنواع الاطعمة الممنوعة عن مرضى السرطان فى حين أن هناك أطعمة ضرورية لصحتهم. أطعمة ممنوعة عن مرضى السرطان أطعمة ممنوعة عن مرضى السرطان

تغذية مرضى السرطان 1: اللحوم المقلية أو المشوية. 2:الإفراط في تناول الملح أو السكر، والأطعمة الزيتية. 3: اللحوم المصنعة. 4:الأطعمة المحفوظة مثل المخللات والمربى. 5:المشروبات الكحولية. فضلا عن ذلك يجب على مرضى السرطان تجنب الأفراط فى تناول مكملات الفيتامين لأنها قد تتعارض مع العلاج الكيميائى. Advertisements أطعمة يجب أن يتناولها مريض السرطان أطعمة يجب أن يتناولها مريض السرطان

اطعمة 1:الخضروات مثل الطماطم والبسلة واللفت. 2:الاهتمام بتناول الخضروات الورقية لاحتوائها على بعض الفيتامينات المقاومة للأمراض السرطانية. 3:"البرتقال ، الكيوى، الخوخ، المانجو، الكمثرى"، وغيرها من الفيتامينات الاخرى التى تعمل على تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض. 4: الأسماك والدواجن والبيض والأطعمة التى تحتوى على البروتينات. 5:الأرز والمكرونة والحبوب الكاملة.

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