شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. خل التفاح والثوم المهروس لعلاج انسداد الشرايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انسداد الشرايين من المشكلات الصحية الشائعة التى تحدث بسبب ارتفاع مستوى الكوليسترول فى الدم، ويمكن أن يسبب هذا الانسداد ارتفاعاً فى ضغط الدم، لأن الدم لا يتحرك بحرية فى جميع أنحاء الجسم، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية عمل وصفة خل التفاح مع الثوم المهروس لعلاج انسداد الشرايين، بحسب ما ذكر موقع foodprevent.

وأثبتت الدراسات أن الثوم وسيلة طبيعية لإزالة الكتل في الشرايين، بالإضافة إلى خفض ضغط الدم والتخلص من مستويات الكوليسترول السيئة، كما يمكن أيضًا أن يقلل من مستويات السكر في الدم، مما يساعد في إنقاص الوزن لأنه عندما تكون مستويات السكر في النطاقات الطبيعية ، يسهل عليك التحكم في شهيتك ، مما يساعد بدوره في إنقاص الوزن.



انسداد الشرايين

وتم ربط الزنجبيل بالوقاية من أمراض القلب بسبب قدرته على زيادة تدفق الدم، كما أن لديها إمكانات لإنتاج الطاقة ستساعدك على أن تكون أكثر نشاطًا بدنيًا ، وبالتالي المساعدة في إنقاص الوزن.

وأظهرت الدراسات البحثية أيضاً أن الليمون ينظم نبضات القلب، ويستعيد الوظيفة المناسبة للقلب، مما يساعد على تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم بشكل أسهل.

وخل التفاح يحتوي على مضادات الأكسدة التي تلعب دورا حاسما في إزالة السموم من الجسم والدم، كما أنه يحتوي على فيتامينات ومعادن وأنزيمات صحية للحفاظ على صحة الجسم.

ويحارب العسل البكتيريا وينشط الجسم وقد ثبت أنه يقلل من الكوليسترول وأمراض القلب.



وصفة الزنجبيل وخل التفاح والثوم

المكونات:

1 كوب من عصير الزنجبيل

1 كوب من الثوم المهروس

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1 كوب عصير ليمون

1 كوب خل التفاح

2 كوب من العسل الخام

الطريقة:

استخراج العصير من المكونات.

-نضع الزنجبيل والثوم وعصير الليمون والخل في إناء ونطهوهم على نار خفيفة لمدة 30 دقيقة مع التحريك.

- ترفع عن النار وتترك لتبرد تماما.

-أضف 2 كوب من العسل وتخلط جيدا.

-ضع الخليط في زجاجة نظيفة واحفظه في الثلاجة.

-تناول ملعقة كبيرة من الخليط كل صباح وبعد الظهر والمساء على معدة فارغة، ويمكن تخزين الخليط في الثلاجة لمدة تصل إلى شهرين.