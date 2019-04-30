شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك حيوان أليف.. إزاى تحافظ على نظافة البيت وتحمى نفسك من الأمراض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحيوانات الأليفة من الأشياء التى يفضلها كثير من الناس فى المنزل، ولكن يمكن أن تؤثر هذه الحيوانات على نظافة المنزل وقد تنقل لك الأمراض، فى هذا التقرير نتعرف على مجموعة نصائح تساعدك على الحفاظ على نظافة منزلك من الحيوانات الأليفة ووقايتك من الأمراض، بحسب ما ذكر موقع "parenting first cry".



الحيوانات الاليفة

والحيوانات الأليفة يمكن أن تنشر الجراثيم عندما تتجول بحرية فى جميع أنحاء المنزل، إذا كان حيوانك الأليف يحمل البراغيث أو الجراثيم أو الالتهابات، فمن المرجح أن ينشرها أينما ذهب.

شعر الحيوانات الأليفة أو الفراء يتساقط مع تغير المناخ، على الرغم من أنك قد تحاول الحفاظ على نظافة الحيوانات الأليفة وخالية من الجراثيم ، إلا أن تساقط الشعر يمكن أن ينشر العدوى في المنزل.



استحمام حيوانك الأليف

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نصائح للحفاظ على نظافة المنزل وحمايته من الأمراض التى تنقلها الحيوانات الأليفة

- وضع حدود وقيود على حركة حيوانك الأليف، حيث يجب أن تكون أماكن مثل غرفة نوم طفلك بعيدة تمامًا عن متناول حيوانك الأليف، وإذا حاول الدخول، أوقفه عدة مرات قدر الإمكان حتى يتعلم عدم دخول غرفة نوم الطفل.

-اختر مكانا ثابتا لإطعام حيوانك الأليف، قم بتحديد قسم منفصل من منزلك على أنه "مكان تناول الطعام" لحيوانك الأليف، حتى لا يدخل إلى مطبخ أسرتك ولضمان عدم نقل الأمراض لأفراد أسرتك.

-قم بتمشيط الفراء الخاص بحيوانك الأليف بانتظام مرتين فى الأسبوع، وحافظ على تنظيفه أيضاً، لتقليل فرص الإصابة بالتهابات أو عدوى، واختر سريرا لحيوانك الأليف يسهل تنظيفه.

-اختر دائمًا سريراً لحيوانك الأليف، بحيث يكون سهل التنظيف، وتظل البراغيث والجراثيم التي تحمل الشعر عالقة فى الأقمشة المحشوة، وبالتالي تصيب حيوانك الأليف حتى بعد الانتهاء من التنظيف.