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علاج صداع الجيوب الانفية بمحلول الملح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصاب نسبة كبيرة من الأشخاص بمشاكل في الجيوب الأنفية، وهذا الأمر يتسبب في زيادة الشعور بالصداع وعدم القدرة علي الاتزان، والعديد من الأعراض الأخرى التي سنتعرف عليها خلال الأسطر القادمة، وأيضا علي طرق العلاج المختلفة، وذلك وفقا لموقع "health".

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أشار التقرير، إلي أن الأشخاص الذين يصابون بألم شديد في العين، وصداع شديد ويصل إلي الخدين والجبين، وهذا الأمر يعد دليلا علي الإصابة بمشكلة ما في الجيوب الأنفية، ولذا يجب علاج هذا الأمر بشكل سريع تجنبا للشعور بالألم.

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وأشار التقرير، إلى وجود العديد من العوامل المسببة لزيادة فرص الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية كتعرض للإصابة بنزلات البرد الشديدة، وهذا يتسبب في التعرض لتورم شديد في الأنف والجيوب الأنفية، وهذا هو السبب الأساسي في التعرض والإصابة بألم وصداع شديد في الرأس.

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وأوضح التقرير، العديد من أعراض التي تؤكد علي إصابة الشخص بالتهاب في الجيوب الأنفية، ومنها، الإصابة والشعور بالصداع والألم شديد في الرأس، وهذا الأمر يزداد عند إصابة الشخص بنزلات البرد الشديدة، أو الإصابة بالحساسية، كما أن الأشخاص هؤلاء يصبحون أكثر عرضة للإصابة بألم شديد حول العينين وعند الأسنان، ويزداد الشعور بالألم في الصباح ويزداد من أبسط الحركات التي يقوم بها الشخص.

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علاج صداع الجيوب الأنفية
 

وقدم التقرير، العديد من النصائح الهامة التي تساهم وتساعد علي علاج صداع الجيوب الأنفيبة، ومنها:

-الإكثار من تناول السوائل وخاصة الماء.

-استخدام بعض المرطبات الخاصة بالأنف لتجنب الهواء.

-الإكثار من المشروبات الدافئة كالينسون والنعناع.

-تنظيم الأنف بمحلول الملح  للتطهير والتخفيف من ألم الجيوب الأنفية.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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