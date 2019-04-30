شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد المشروم على صحة الجسم.. يقوى العضلات ويعالج فقر الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يحتوى المشروم على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض، كما انه يعمل على تقوية العظام والعضلات وحمايتها من الهشاشة والكسور.

وحسب ما ذكره موقع bbcgoodfood فأن فوائد المشروم هى

مشروم

فوائد المشروم

1:يحتوى المشروم على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الفيروسات والأمراض.

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2:اثبتت بعض الدراسات والأبحاث ان المشروم يحد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية المختلفة وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة وعنصر السيلينيوم .

3:يعمل المشروم على ضبط مستوى ضغط الدم فى الجسم والحفاظ عليه

4:يحتوى المشروم على العديد من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وحمايته من الأزمات والجلطات التى يتعرض لها.



المشروم

5:يعمل على تقوية العظام والعضلات والوقاية من الاصابة بهشاشة العظام والتهاب المفاصل وذلك لاحتوائه على نسبة كبيرة من فيتامين سى والكالسيوم والفيتامينات الاخرى.

6:يعمل على علاج فقر الدم والتخلص من الانيميا فى أسرع وقت وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من الخصائص والمعادن.

7:يعمل على ضبط مستوى السكر فى الدم ، لذلك ينصح مرضى السكر بتناول المشروم لاحتوائه على كمية كبيرة من الخصائص التى تحميهم من المشاكل الصحية التى يواجهها المرضى.

8:يحتوى المشروم على كمية كبيرة من الخصائص التى تعمل على حماية الجهاز التنفسى والرئتين والوقاية من الربو والالتهاب الرئوى وغيرها من الامراض التى تصيب الجهاز التنفسى والرئتين.