شكرا لقرائتكم فوائد مذهلة للبوتاسيوم على صحة الإنسان.. تعرف عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يعتبر البوتاسيوم من أهم المغذيات للجسم، وأهم العناصر الأساسية لتقليل القلق والتوتر والتحكم في ضغط الدم. ولكن هل تقتصر فوائده البوتاسيوم على ذلك فقط؟ أم أنه يقدم فوائد أخرى لصحة الجسم؟

وبحسب موقع Daily Medical Info، تشمل أهم المصادر الطبيعية التي تحتوي على معدن البوتاسيوم الحمضيات، والحبوب، والخضار، وسمك السلمون، والدجاج، والحليب كامل الدسم، وعصائر الفاكهة الطازجة، واللوز، والمكسرات، والبطاطا والموز، والأفوكادو.

أما فوائده الصحية فتشمل ما يلي:

1- تحفيز النشاط العصبي

يلعب البوتاسيوم دوراً هاماً في تحفيز وظيفة الدماغ في المستوى الطبيعي، حيث أن المستويات العالية من البوتاسيوم تسمح لمزيد من الأكسجين بالوصول إلى الدماغ، وبالتالي تحفيز النشاط العصبي وزيادة القدرة المعرفية.

2- التحكم في سكر الدم

يسبب انخفاض مستوى البوتاسيوم انخفاض في نسبة السكر في الدم، مما يؤدي إلى التعرق والصداع والضعف والعصبية. ويوفر تناول كلوريد البوتاسيوم والصوديوم الإغاثة الفورية في مثل هذه الحالات، كما ينبغي على مريض السكري الحفاظ على مستوى البوتاسيوم في الدم بنسب طبيعية.

3- تقليل اضطرابات العضلات

يتطلب الانكماش والانبساط للعضلات وجود تركيز كاف من البوتاسيوم. وتوجد معظم أيونات البوتاسيوم في جسم الإنسان في خلايا العضلات. هو يحافظ على وظيفة العضلات والأعصاب المثلى، كما يحافظ على سرعة ردود الفعل.

4- منع التشنجات

تنتج تشنجات العضلات من انخفاض مستوى البوتاسيوم في الدم، ويمكن منع هذه الحالة عن طريق تناول موزة يومياً.

5- تعزيز صحة العظام

هناك صفات معينة في البوتاسيوم تفيد الأحماض المختلفة في الجسم، مما يساعد على الحفاظ على الكالسيوم وإبقائه، كما أن تناول الفواكه والخضروات المرتفعة في البوتاسيوم يؤدي إلى زيادة كثافة المعادن في العظام، مما يزيد من تعزيزها وإطالة عمرها.

Advertisements

6- تنظيم الوظيفة العصبية

تلعب قنوات البوتاسيوم دوراً رئيسياً في الحفاظ على التوصيل الكهربائي للدماغ، وتؤثر بشكل كبير على وظائف الدماغ. كذلك يشارك في وظيفة الدماغ العليا مثل الذاكرة والتعلم، وترتبط أمراض الصرع باختلال قنوات البوتاسيوم.

7- استقرار ضغط الدم

يفيد البوتاسيوم في توازن ضغط الدم الطبيعي، لذلك هو يقلل من خطر أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم. كما يحتوي على خصائص توسع الأوعية، التي تعمل على تخفيف الضغط في الأوعية الدموية.

8- تعزيز عملية الأيض

يساعد البوتاسيوم في معالجة التمثيل الغذائي للعديد من العناصر الغذائية مثل الدهون والكربوهيدرات، وبالتالي فهو ذو قيمة كبيرة في استخراج الطاقة من العناصر التي يتم استهلاكها، كما أن له تأثير على تجديد الأنسجة ونمو الخلايا.

9- تقليل القلق والتوتر

البوتاسيوم له أهمية كبيرة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من القلق والتوتر، فهو يضمن الأداء العقلي الفعال لفاعليته كمهدئ ضد الإجهاد المزمن.

10- تعزيز صحة القلب

يلعب البوتاسيوم دوراً حيوياً في الحفاظ على صحة القلب والكليتين، وهو يساعد الكليتين على إزالة النفايات من خلال عملية إفراز البول.

11- الحفاظ على توازن الماء

يساعد البوتاسيوم على تنظيم مستوى السوائل في الجسم. كما يساعد في عدد من وظائف الجسم الحرجة. وعلاوة على ذلك، تساعد الإلكتروليتات على نقل الشحنات الكهربائية إلى جميع أنحاء الجسم من الدماغ والجهاز العصبي.

أعراض نقص البوتاسيوم

إن نقص أي من العناصر الغذائية في الجسم غير مرغوب فيه، والبوتاسيوم ليس استثناء منها. وقد يؤدي نقصه في النظام الغذائي إلى أعراض مثل التعب والإرهاق، وضعف العضلات، وعدم انتظام ضربات القلب، والخفقان، وفقر الدم، والصداع الشديد، وارتفاع ضغط الدم، وألم الأمعاء، وتورم الغدد ومرض السكري.

ولكن يجب الحرص على عدم الإفراط في تناول مكملات البوتاسيوم في الجسم، خاصة لمرضى الكلى. وقد تظهر بعض الأعراض نتيجة الإفراط في تناول البوتاسيوم مثل التنفس المضطرب، ووخز في اليدين والقدمين، وعدم انتظام ضربات القلب، لذلك يجب استشارة الطبيب في حال الشعور بهذه الأعراض.