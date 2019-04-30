شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب دهون البطن من بينها سوء التغذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من الأسباب التي تجعل الناس يكتسبون دهون البطن، بما في ذلك عادات النظام الغذائي السيئة ، وقلة ممارسة الرياضة ، والإجهاد النفسى والبدنى.

تحسين نظام الغذاء الصحى وزيادة النشاط البدنى وتقليل الإجهاد وإجراء تغييرات أخرى على نمط الحياة، يمكن أن تساعد على فقدان الدهون في البطن غير المرغوب فيها وذلك وفقا لتقرير موقع " medicalnewstoday"، وهناك نوعان من الدهون فى البطن:

الدهون الحشوية: وهى التى تحيط بأعضاء الشخص.

دهون تحت الجلد: وهى الدهون التي تتكون تحت الجلد.

المضاعفات الصحية الناجمة عن الدهون الحشوية أكثر ضررا من وجود الدهون تحت الجلد، ويمكن للشخص إجراء العديد من التغييرات في نمط الحياة والغذاء لتفقد الدهون فى البطن.





لماذا تكون الدهون في البطن خطيرة؟

النظام الغذائي السيئ يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع الثاني.

زيادة الوزن هي واحدة من الأسباب الرئيسية للأمراض الرئيسية، فيمكن أن تزيد من خطر:

أمراض القلب.

أزمة قلبية.

ارتفاع ضغط الدم .

السكتة الدماغية.

مرض السكر من النوع 2.

الربو.

سرطان الثدي.

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سرطان القولون.

مرض الزهايمر وأنواع أخرى من الخرف.





أسباب دهون البطن

الأسباب الشائعة لدهون البطن الزائدة تشمل ما يلى:

1. سوء التغذية

الأطعمة السكرية مثل الكعك والحلوى والمشروبات، مثل الصودا وعصير الفاكهة يمكن أن تسبب زيادة الوزن، وإبطاء عملية التمثيل الغذائي للشخص، تقليل قدرة الشخص على حرق الدهون، النظام الغذائي منخفض البروتين والكربوهيدرات قد يؤثر أيضًا على الوزن، حيث يساعد البروتين الشخص على الشعور بالشبع لفترة أطول.

الدهون المتحولة على وجه الخصوص، يمكن أن تسبب الالتهابات وقد تؤدي إلى السمنة، وتوجد الدهون غير المشبعة في العديد من الأطعمة ، بما في ذلك الوجبات السريعة والسلع المخبوزة .

2. تناول الكثير من الكحول

شرب الكحول الزائد يمكن أن يسبب مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية ، بما في ذلك أمراض الكبد والالتهابات، حيث يشير تقرير عام 2015 عن استهلاك الكحول والسمنة في مجلة تقارير السمنة الحالية إلى أن شرب الكحول الزائد يسبب زيادة الوزن لدى الذكور حول منطقة البطن .





3. عدم ممارسة الرياضة

إذا كان الشخص يستهلك الكثير من السعرات الحرارية أكثر مما يحترق ، فسوف يزيد وزنه، عدم نشاط الشخص يجعل من الصعب عليه التخلص من الدهون الزائدة ، وخاصة حول البطن.

4. الإجهاد

هرمون الستيرويد المعروف باسم الكورتيزول يساعد الجسم على التحكم والتعامل مع التوتر، عندما يتعرض الشخص لضغط، يطلق جسمه هرمون الكورتيزول مما قد يؤثر على عملية الأيض.

غالبًا ما يلجأ الأشخاص إلى الطعام عندما يشعرون بالتوتر، ويؤدي الكورتيزول إلى بقاء السعرات الحرارية الزائدة حول البطن ومناطق أخرى من الجسم لاستخدامها لاحقًا.





5. الوراثة

هناك بعض الأدلة على أن جينات الشخص يمكن أن تلعب دورًا في الإصابة بالسمنة أم لا، و يعتقد العلماء أن الجينات يمكنها التأثير على السلوك والتمثيل الغذائي وخطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالسمنة، وبالمثل تلعب العوامل والسلوكيات البيئية أيضًا دورًا في احتمال إصابة الناس بالسمنة.

6. قلة النوم

كشفت دراسة في مجلة طب النوم السريري ارتباط زيادة الوزن بمدة النوم القصير، مما قد يؤدي إلى زيادة الدهون في منطقة البطن، وذلك لأن عدم الحصول على قسط كاف من النوم الجيد قد يؤدي إلى سلوكيات غير صحية للأكل.

7. التدخين

قد لا يعتبر الباحثون أن التدخين سبب مباشر لتراكم الدهون في البطن، لكنهم يعتقدون أنه عامل خطر، فقد أظهرت دراسة نشرت عام 2012 ، أنه على الرغم من أن السمنة كانت هي نفسها بين المدخنين وغير المدخنين ، فإن المدخنين لديهم دهون حشوية أكثر من غير المدخنين.



