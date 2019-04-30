أعراض تليف الكبد ونصائح للوقاية منه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تليف الكبد من أخطر المراحل التى يمر بها الكبد ويدل على إصابته بمشاكل عديدة وعدم القدرة على اداء وظائفه الأساسية، قد يكون ذلك نتيجة الاصابة بالأمراض الفيروسية أو اتباع نظام غذائى غير صحى والإكثار فى تناول المشروبات الكحولية. وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن أعراض تليف الكبد هى:

الم أعراض تليف الكبد

أعراض تليف الكبد 1:الشعور بالتعب والارهاق الشديد وعدم القدرة على بذل أى مجهود. 2: النزيف المستمر. 3: الاصابة بكدمات بسهولة. 4:حكة شديدة فى الجلد. 5: اصفرار في لون الجلد والعينين. 6: تراكم السوائل في بطنك (الاستسقاء). 7: فقدان الشهية والوزن. 8:الشعور بالغثيان والقئ. 9: تورم في الساقين. 10: التشوش والنعاس وثقل اللسان. 11:احمرار فى اليدين بشكل ملحوظ. 12: ضمور الخصية عند الرجال. 13: تضخم الثدي عند الرجال. Advertisements وهناك العديد من الأسباب التى تؤدى لالتهاب وتليف الكبد ومنها:

تليف الكبد أسباب تليف الكبد أسباب تليف الكبد 1:الإفراط فى تناول المشروبات الكحولية. 2: الالتهاب الكبدي الفيروسي المزمن (التهاب الكبد بي، والتهاب الكبد سي). 3: تراكم الدهون في الكبد (مرض الكبد الدهني غير الناجم عن شرب الكحوليات). 4: تراكم الحديد في الجسم (داء ترسب الأصبغة الدموية). 5: التليف الكيسي. 6: تراكم النحاس في الكبد (داء ويلسون). 7: القنوات الصفراوية سيئة التشكيل (رتق القناة الصفراوية). 8: اضطراب الجهاز الهضمي الوراثي. 9: أمراض الكبد الناجمة عن الجهاز المناعي في جسمك (التهاب الكبد المناعي الذاتي) 10: الإصابة بعدوى مثل البلهارسيا. 11:الآثار الجانبية لبعض الادوية. وهناك بعض النصائح التى تساعد على الوقاية من مشاكل الكبد ومنها نصائح للوقاية من مشاكل الكبد

نصائح للوقاية من مشاكل الكبد 1: الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية والكحولية واستبدالها بالعصائر الطبيعية. 2:اتباع نظام غذائى صحى يحتوى على الخضروات والفواكه وبعيدا عن الاطعمة الدهنية والوجبات الجاهزة. 3:الحفاظ على وزن الجسم وإنقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة.

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