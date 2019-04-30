شكرا لقرائتكم خبر عن بتاكل وتنام بعدها مباشرة؟.. أعرف الأمراض اللى أنت عرضه ليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "نام خفيف"، نصيحة يقوم الأهل بقولها لنا بشكل دائم، ولكن نجد أن معظم الأشخاص يسرفون في تناول الأطعمة في الليل أو في وجبة العشاء ثم الذهاب للنوم بشكل مباشر، وهذا الأمر يعرض صحتهم للخطر، وتزداد فرص الإصابة بالعديد من الأمراض، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير، وفقا لموقع "webmed".

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وأشار التقرير، إلي أن تناول الطعام والذهاب للنوم بشكل مباشر من الأمور الخطر علي صحتك، حيث تزيد من فرص إصابتك بالأمراض، ولذا عليك تناول الطعام، والانتظار لمدة لا تقل عن ساعتين قبل النوم، وذلك حتي تعطي المعدة فرصتها في الهضم وما شابه ذلك، مع ضرورة الإهتمام بنوعية الطعام المتناول فينصح بتناول الأطعمة الخفيفة والغنية بالألياف، لأن سعراتها الحرارية قليلة ولا تسبب التراكم في الجسم.

وقدم التقرير بعض الأمراض التي يصبح الشخص أكثر عرضة للإصابة بها نظرا لتناول الطعام والذهاب المباشر للنوم، ومنها السمنة وزيادة الوزن، والتعرض للإصابة بدهون علي الكبد وبنسبة عالية، التعرض لعسر الهضم، وعدم القدرة علي النوم بشكل عميق، وارتجاع في المريء.

ونصح التقرير الأشخاص الذين يتناول الطعام ثم يذهبون للنوم، علي ضرورة ممارسة الرياضة يوميا للحد من التعرض لمشاكل صحية، وعدم الذهاب للنوم مباشرة والانتظار مدة لا تقل عن ساعتين.