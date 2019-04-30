شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أشياء احرص عليها للحفاظ على صحة العضلات والمفاصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع مرور الوقت والتقدم فى السن واتباع عادات يومية خاطئة قد تتعرض المفاصل والعضلات للمشاكل المختلفة، أبرزها الخشونة وهشاشة العظام والتهابات المفاصل، لذلك لا بد من اتباع بعض النصائح التى تحمى العضلات من الأمراض التى قد تتعرض لها فى المستقبل. وحسب ما ذكره موقع fitnessmagazine فإن ابرز النصائح للحفاظ على صحة العضلات هى:

1: الحركة المستمرة سواء بالمشى أو ممارسة التمارين الرياضية اليومية، فهى تساعد على شد العضلات والحفاظ علي صحة العظام والمفاصل.

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2: الابتعاد عن تناول المشروبات الكحولية والغازية واستبدالها بالعصائر الطبيعية، حيث إنها تحتوى على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة العضلات والعظام.



المفاصل

3: فى حالة الإصابة بمرض السمنة لا بد من إنقاص الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة والحفاظ على صحة ورشاقة الجسم، لأن ذلك له تأثير كبير على العضلات والمفاصل.

4: الاهتمام بتناول الأسماك، حيث إنها تحتوى على نسبة عالية من الأوميجا 3 والفيتامينات التى تعمل على تقوية العضلات والمفاصل.