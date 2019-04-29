أمريكا تسجل أعلى معدل للإصابة بالحصبة في ربع قرن

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية، الإثنين، تسجيل 78 حالة إصابة جديدة بالحصبة، الأسبوع الماضي، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة منذ بداية 2019 إلى 704، فيما يمثل أكبر عدد في ربع قرن.

وسجلت 22 ولاية حالات إصابة بالمرض الشديد العدوى الذي يؤدي للوفاة في بعض الأحيان.

وتركزت الحالات في مدينة نيويورك؛ حيث قال مسؤولون إنه جرى تسجيل أكثر من 390 حالة منذ أكتوبر/تشرين الأول.

وذكر مسؤولون أن نطاق التفشي الحالي اتسع عندما نقل 82 شخصاً في 2018 وأكثر من 40 في 2019 الحصبة إلى الولايات المتحدة من دول أخرى، خاصة من أوكرانيا وإسرائيل والفلبين، وسرعان ما انتشر المرض بين الأطفال الذين لم يجرِ تحصينهم منه.