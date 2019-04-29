معدل ضربات القلب الطبيعي اثناء ممارسة الرياضة

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معدل ضربات القلب هو واحد من العلامات الحيوية أو المؤشرات الهامة للصحة في جسم الإنسان، قم بقياس عدد المرات في الدقيقة التي ينقبض فيها القلب أو يدق ستتعرف على مدى حالة القلب والجسم الصحية.

وتختلف سرعة ضربات القلب نتيجة للنشاط البدني والتهديدات للسلامة والاستجابات العاطفية كذلك معدل ضربات القلب لدى الشخص عندما يرتاح، في حين أن معدل ضربات القلب الطبيعي لا يضمن أن الشخص خالي من المشاكل الصحية ، إلا أنه يعد مرجعًا مفيدًا للتعرف على مجموعة متنوعة من الأمراض.

البيانات الأساسية على معدل ضربات القلب

يقيس معدل ضربات القلب عدد مرات ضربات القلب في الدقيقة.

بعد عمر 10 سنوات يجب أن يتراوح معدل ضربات القلب بين 60 و 100 نبضة في الدقيقة أثناء الراحة.

سوف يزيد معدل ضربات القلب أثناء ممارسة الرياضة، وهناك حد أقصى وموصى به لمعدل ضربات القلب والذي يختلف حسب عمر الفرد.

ليس فقط سرعة معدل ضربات القلب هو المهم، يعد إيقاع ضربات القلب أمرًا بالغ الأهمية أيضًا، وقد يكون ضربات القلب غير المنتظمة علامة على وجود مرض خطير.

وفاة واحدة من كل أربع حالات في العالم تحدث نتيجة لأمراض القلب.

السيطرة على معدل ضربات القلب يمكن أن يساعد في منع مضاعفات القلب.

ما هي وظيفة القلب ؟

القلب هو عضو عضلي يقع في وسط الصدر عندما يدق فإنه يضخ الدم المحتوي على الأكسجين والمواد المغذية في جميع أنحاء الجسم ويعيد النفايات، يقوم القلب السليم بتزويد الجسم بالكمية المناسبة من الدم بالسرعة المناسبة للتعامل مع أي عمل يقوم به الجسم في تلك اللحظة.

على سبيل المثال يؤدي الخوف أو الدهشة تلقائيًا إلى إطلاق الأدرينالين وهو هرمون لتسريع معدل ضربات القلب، هذا يعد الجسم لاستخدام المزيد من الأوكسجين والطاقة للهروب أو مواجهة خطر محتمل، غالبًا ما يتم الخلط بين النبض ومعدل ضربات القلب، ولكنه يشير إلى الأوقات في الدقيقة التي يتم فيها توسيع الشرايين وتقلصها استجابة لضخ القلب، إن تواتر النبض يساوي تمامًا ضربات القلب؛ لأن تقلصات القلب تسبب زيادة في ضغط الدم ، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في النبض، قياس النبض هو بالتالي مقياس مباشر لمعدل ضربات القلب.

معدل ضربات القلب الطبيعي في الراحة

من المهم تحديد ما إذا كان معدل ضربات القلب ضمن المعدل الطبيعي لأنه إذا تسبب مرض أو إصابة ما في إضعاف القلب فلن تتلقى الأعضاء ما يكفي من الدم لتعمل بشكل طبيعي، وينخفض ​​معدل ضربات القلب تدريجياً مع تقدم الشخص من الطفولة إلى المراهقة.

ويتراوح معدل ضربات القلب أثناء الراحة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم فوق 10 سنوات إلى ما فوق بمن فيهم كبار السن ، بين 60 و 100 نبضة في الدقيقة.

يمكن للرياضيين المدربين تدريباً عالياً أن يكون معدل ضربات القلب لديهم أقل من 60 جزء في المليون ، وأحياناً يصل إلى 40 جزء في المليون.

عدل ضربات القلب أثناء الراحة في مختلف الأعمار وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة:

حتى عمر شهر واحد 70 إلى 190

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من عمر شهر إلى 11 شهرًا من 80 إلى 160

من سنة إلى سنتين 80 إلى 130

من 3 إلى 4 سنوات 80 إلى 120

من 5 إلى 6 سنوات من العمر 75 إلى 115

من 7 إلى 9 سنوات 70 إلى 110

أكثر من 10 سنوات 60 إلى 100

قد يختلف معدل ضربات القلب أثناء الراحة في هذا النطاق الطبيعي، ستزداد استجابة لمجموعة متنوعة من التغييرات مثل التمرين، ودرجة حرارة الجسم، والمحفزات العاطفية، وموضع الجسم مثال على ذلك لفترة قصيرة بعد الاستيقاظ بسرعة.

من المهم عدم ممارسة ضغط كبير على القلب، ومع ذلك يحتاج الفرد إلى زيادة معدل ضربات القلب أثناء التمرين لتوفير المزيد من الأوكسجين والطاقة لبقية الجسم.

صحيح أن معدل ضربات القلب يزداد نتيجة للنشاط البدني، لكن مع مرور الوقت من الممكن خفض معدل ضربات القلب المثالي، وهذا يعني أن القلب يعمل بشكل أقل لجلب العناصر الغذائية الضرورية والأكسجين إلى أجزاء مختلفة من الجسم، مما يزيد من الكفاءة.

معدل ضربات القلب في وقت التمارين الرياضية

ممارسة الرياضة بشكل عام إلى زيادة معدل ضربات القلب وذلك لسد احتياج العضلات والأنسجة إلى الأكسجين والغذاء الذي يتزايد طلبهم بفعل ممارسة الرياضة بجميع أشكالها،. يزيد الحد الأقصى لمعدل ضربات القلب، والذي يُظهر السعة الكلية للقلب، ويتم تحقيقه عادةً من خلال تمرينات.

نظرًا لأن جسم كل فرد فريد من نوعه ويتفاعل بشكل مختلف مع ممارسة الرياضة ، يتم تقديم معدل ضربات القلب المرغوب فيه كنطاق يمكن البقاء فيه ، بدلاً من الرقم المحدد. يُعرف نطاق معدل ضربات القلب المستهدف هذا باسم “منطقة معدل ضربات القلب المستهدفة”:

الشباب عمر ٢٠ عام يتراوح معدل ضربات القلب بين 100 و170 دقة في الدقيقة.

وفي عمر ٣٠ عام يكون المعدل بين 95 و162 دقة في الدقيقة.

في عمر ٤٠ عام بين 90 و153 دقة في الدقيقة.

في عمر ٥٠ عام يكون المعدل بين 85 و145 دقة في الدقيقة.

في عمر ٦٠ عام يكون معدل ضربات القلب 80 و163 دقة في الدقيقة.