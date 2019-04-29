انت الان تتابع موضوع طريقة التخلص من ” غازات الرحم ” بالتمارين و الاعشاب والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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غازات الرحم، أو هواء الرحم ، هو انبعاث غاز من فتحة المهبل وفي الغالب لا تكون له رائحة ، ويكون بالعادة خلال الاتّصال الجنسي أو بعده ، أو خلال الدورة الشهريّة ، أو ممارسة التمارين الرياضيّة ، أو أثناء السعال ، ويصاحبه صوت يشبه خروج الغازات من فتحة الشرج ، وهو أمر طبيعي ، ولا يعني وجود أي مرض ، لكنّه يسبّب الإحراج للنساء خاصّة إن كان يحدث خلال العلاقة الزوجية .

أسباب غازات الرحم

الهواء المتواجد أصلاً في المهبل كونه تجويف مفتوح . الناسور المستقيمي المهبلي وهو وجود قناة تصل بين الأمعاء والمهبل ، ممّا يتسبّب في انتقال غازات الهضم إلى المهبل .

طريقة تنفيذ تمارين كيجل للنساء لطرد غازات الرحم

البدْء بشدّ العضلات الموجودة في منطقة المهبل والمعروفة باسمِ عضلات كيجل، وهي العضلات نفسُها التي تقومُ المرأة بشدّها عند الرغبة في إيقاف أو حبس تدفّق البول .

العثور على العضلات الصحيحة

يجب تحديد عضلات قاع الحوض ، توقف عن التبول في منتصف الطريق . بمجرد تحديد عضلات قاع الحوض ، يمكنك القيام بالتمارين في أي وضع ، على الرغم من أنك قد تجد أنه من الأسهل القيام بها مستلقية في البداية .

أفضل طريقة لممارسة التمارين

لعمل كيجل ، تخيل أنك جالس على الرخام وشد عضلات الحوض كما لو كنت ترفع الرخام . جربه لمدة ثلاث ثوانٍ في كل مرة ، ثم استرخ لمدة ثلاث ثوانٍ .

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التركيز على شد العضلات

للحصول على أفضل النتائج ، ركز على شد عضلات قاع الحوض فقط . يجب الحرص على عدم ثني العضلات البطن والفخذين والأرداف . تجنب عقد أنفاسك بدلاً من ذلك ، تنفس بحرية أثناء التمارين .

كرر ثلاث مرات في اليوم

حاول على الأقل ممارسة التمارين ثلاث مجموعات من 10 إلى 15 التكرار في اليوم . لا تعتاد على استخدام تمارين كيجل لبدء لبدء أو ايقاف التبول . ممارسة تمرين كيجل أثناء إفراغ المثانة يمكن أن يؤدي بالفعل إلى إفراغ غير كامل من المثانة مما يزيد من خطر الإصابة بالتهاب المسالك البولية .

الطرق العشبية التي تساعد في التخلص من غازات الرحم

حبّة البركة

يُضاف مقدار نصف كيلوغرام من حبّة البركة مع مقدار فنجان من الحبّة الحلوة إلى ماكينة طحن التوابل ، وتُطحن المكوّنات معاً حتّى تتحوّلَ إلى مسحوقٍ ناعم ، ثمّ تُضاف إليها ملعقةٌ من مسحوق القرفة ، ويُضاف مقدار ملعقتين من المسحوق الناتج إلى كوبٍ من الحليب الطازج، ويُشرب في الصباح الباكر بشكل يوميّ .

المشروبات العشبيّة

ومنها الكمّون واليانسون والمرّة ، حيث يُغلى أيّ منها بشكلٍ منفصل ، وتشربُ بمعدّل كوبٍ في اليوم خلالَ فترة الدورة الشهريّة أو النفاس .

ملحوظة هامة

التمر يساعد بشكل فعال في التخلص من الغازات الرحمية أو المهبلية ، تناول قدر كافٍ من ثمار التمر بشكل يوميّ دون مبالغة في ذلك لاحتوائه على سعرات حرارية مرتفعة ، ويفضّلُ تناولُ سبعِ حبّات منه صباحاً ، وسبعِ حبّات أخرى مساءً .