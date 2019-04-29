تعليمات نشرة دواء ” ريلباكس ” .. relpax

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إن الصداع النصفي أو الشقيقة أحد الأمراض التي تصيب بعض الناس بشكل مزمن ، وعادة فإن سبب حدوث الصداع النصفي يكون غير معروف وقد يصاحب الصداع النصفي بعض الأعراض الأخرى ، مثل الغثيان والقيء والحساسية للضوء ، وتقدر مؤسسة الصداع النصفي الأمريكية أن الصداع النصفي يصيب النساء 3 مرات أكثر من الرجال .
وعلى الرغم من أن أسباب الصداع النصفي غير معروف إلا أن الأطباء يرجحون أنه مرتبط بتغيرات في المخ وبعض الجينات الموروثة .
كيف يحدث الصداع النصفي
يبدأ الصداع النصفي عادة عندما ترسل الخلايا العصبية المفرطة في نشاطها ، إشارات تقوم بتنشيط العصب الثلاثي التوائم ، وهو العصب الذي يوفر الإحساس للرأس والوجه ، ويؤدي تنشيط هذا العصب إلى إطلاق مواد كيميائية منها السيروتونين والببتيد المرتبط بالجينات ، وهذه المواد تسبب تضخم الأوعية الدموية الموجودة في بطانة الدماغ ، وهذا يؤدي لإطلاق النواقل العصبية التي تسبب الألم والالتهاب .
معلومات عن دواء ريلباكس relpax
يستخدم ريلباكس relpax لعلاج الصداع النصفي ، حيث أنه يساعد على تخفيف الصداع والألم وأعراض الصداع النصفي الأخرى مثل الغثيان والقيء والحساسية للضوء ، وهو يساعد على التخفيف الفوري للألم ويقلل من حاجة المريض للأدوية الأخرى .
ينتمي ريلباكس إلى فئة من العقاقير تسمى أدوية التريبتان ، وهو يؤثر على مادة السيراتونين الطبيعية التي تسبب تضييق الأوعية الدموية في الدماغ ، وهذا يخفف الألم عن طريق التأثير على أعصاب معينة في الدماغ ، ولكن ريلباكس لا يمنع حدوث الصداع النصفي في المستقبل أو يؤثر على عدد المرات التي يحدث فيها .
طريقة استخدام ريلباكس
هذا الدواء يؤخذ عن طريق الفم .
يمكن تناول قبل أو بعد الطعام .
تعتمد الجرعة من الدواء على حالتك الطبية أو مدى استجابتك للعلاج ، فلا تأخذ جرعات أكثر من الموصي بها إلا بعد استشارة الطبيب .
الجرعة الموصي بها
لا تتناول أكثر من 80 مللجرام من الدواء في خلال 24ساعة .
إذا تناولت جرعة من الدواء وعاد الصداع ، فيمكن أن تأخذ جرعة أخرى بعد ساعتين من الجرعة الأولى .
تحذيرات عند استخدام ريلباكس
إذا كنت تتناول عقاقير لعلاج الصداع النصفي لمدة تزيد عن 10 أيام كل شهر ، فذلك قد يزيد من الصداع ، فلا تستخدم هذا الدواء بجرعة أكبر ولفترة أطول مما يوصي بها الطبيب .
الآثار الجانبية ريلباكس
قد يسبب هذا الدواء بعض الآثار الجانبية النادرة مثل :
الغثيان .
الشعور بالوخز .
التنميل أو الضعف .
ارتفاع ضغط الدم .
الشعور بالنعاس أو الدوار .
ضيق الصدر أو ألم في الفك أو الرقبة .
متلازمة السيروتونين .
التداخلات الدوائية
قد تحدث بعض التفاعلات بين ريلباكس وبعض المنتجات الدوائية الأخرى ، فاستتشر الطبيب إذا كنت تتناول أي من الأدوية التي تحتوي على بعض المواد التالية :
إليتريبتان / نيفازودون .
عوامل السيروتونين / دابوكستين .
عوامل السيروتونين / سيبوترامين .
الحفظ والتخزين
يجب حفظ هذا الدواء بعيدًا عن متناول الأطفال .
يجب حفظ هذا الدواء في درجة حرارة أقل من 30 درجة مئوية .
المراجع:
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