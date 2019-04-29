شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس البطن.. 5 مناطق مختلفة بتتركز فيها الدهون بالجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غالبا ما يعرف تراكم الدهون عن الكثير فى منطقة البطن وهو الأكثر شيوعا، ولكن هناك عدة أجزاء أخرى فى الجسم عرضه لتخزين الدهون وذلك وفقا لتقرير موقع " livestrong".



مناطق تراكم الدهون في الجسم

الأماكن الأكثر شيوعا للجسم لتخزين الدهون الزائدة

المعدة

أكثر المناطق ضحية للدهون الزائدة هي البطن، ويعتبر الرجال لديهم فرصة أعلى لتخزين الدهون عن النساء، المشكلة في هذا أن الدهون تحيط بالأعضاء الحيوية داخل الجسم، وهذا وحده هو أحد عوامل الخطر لمشاكل مثل مرض السكر من النوع 2 وارتفاع ضغط الدم وتوقف التنفس أثناء النوم وارتفاع الدهون الثلاثية، وتسمى الدهون العميقة في البطن بـ " الدهون الحشوية".



دهون البطن

الوركين والفخذين

تميل الوركين والفخذين إلى أن تكون مراكز تخزين للدهون لدى النساء أكثر من الرجا، ولكن هذه الدهون الزائدة ليس ضارة بالصحة مثل دهون المعدة لأنها تحت الجلد أى أنها تكمن مباشرة تحت الجلد، وغالبًا ما يشار إلى الدهون الموجودة على جانبي الوركين بالقرب من الفخذين العلويين باسم الأكياس العامية ذات المدى .



الفخذين

أسفل الذراعين

تتكون الإبطين من عضلة ثلاثية الأجزاء تسمى ثلاثية الرؤوس، عندما تخزن الدهون فإنها تعطي شكل حدوة حصان بسبب تتراكم الدهون بها، تقدم هذه الدهون أيضًا للبناء في منطقة الإبط.

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منطقة الظهر

الجزء الخلفي من الظهر هو موقع شائع لتراكم الدهون في كلا الجنسين، ويحدث تراكم الدهون في المناطق العلوية والسفلية بالتساوى.



جوانب البطن

جوانب البطن

تحتوي جوانب البطن على عضلات على شكل قطري تسمى المائل، وظيفتها تدوير الجذع، وغالبا ما تبني الدهون هذه العضلات وتسبب زيادة حواف الجوانب مما تظهر بمظهر سئ عند ارتداء الملابس.

الصدر

الرجال والنساء على حد سواء لديهم عضلات في صدورهم تسمى العضلات الصدرية، عندما لا يقوم الرجال بالتمارين والحفاظ على هذه العضلات ، سيكون لديهم ميلًا لزيادة الوزن في منطقة الصدر، مما سوف يؤدى إلى ظهور ظاهرة وجود ثدى لدى الرجل " التثدى".