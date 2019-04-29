شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" توضح آليات تناول وجبة رنجه أو فسيح آمنه لمنع التسمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة الصحة والسكان الأليات السليمة لتناول وجبة فسيخ أو رنجة آمنه منعا لحدوث التسمم أو مضاعفات تنازول الأسماك المملحة .

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث بإسم وزارة الصحة لـ ”الخليج 365”، "يجب الا يتناول المواطن أكثرمن سمكتين، وأن يصحبها الكثير من الخضروات الطازجة والأوراق الخضراء مثل الخس والجرجير والبصل الأخضر، ويراعى أيضا كميات الخبز لمريض السكر على الا تزيد عن رغيف بلدى فى الوجبة الواحدة".

وأضاف أنه يفضل شرب المريض الماء دون المياه الغازية لاحتوائها على الصوديوم الذى يرفع الضغط أكثر محذرة الحوامل من تناول الفسيخ مجهول المصدر غير الآمن أو الرنجة، خاصة أن ارتفاع ضغطهن أو الإصابة بتسمم الحمل، يشكل ذلك خطرا شديدا على استمرار الحمل.

ووضحت وزارة الصحة إعداد الرنجة بطرق مختلفة للحد من كمية الملح بها، ومنها نقع سمكة الرنجة المفتوحة فى ماء بارد قبل الطعام بساعة، وخلط لحم الرنجة بالطحينة أو الزبادى أو الطماطم .