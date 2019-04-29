انت الان تتابع موضوع عدد مفاصل الجسم و اماكنها بالتفصيل والصور والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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تعد العظام من أهم أعضاء الجسم في الإنسان بشكل خاص ، والكائنات الحية الفقارية بصورة عامة ، فتستطيع هذه الكائنات الحيئة من خلال العظام الحركة بحرية كبيرة ، كما أن العظام تمنحها الشكل المنتظم لأجسامها والقوة اللازمة للقيام بمختلف الأعمال ، مثل الرفع ، التنقل من مكان لآخر ، الحركة بشكل دوراني ، وترابط العظام مع بعضها البعض ينتج عنه توفير نظام حماية للأعضاء الداخلية والمهمة داخل الكائنات الحية مثل حماية القلب والدماغ والرئتين وغيرهما.

وترتبط على نسيجها الأعضاء الأخرى مثل العضلات ، بالإضافة إلى أن ارتباط العظام معا يمنح الجسم القدرة على الحركة والدوران نتيجة تكوين المفاصل المختلفة ، وفي هذا المقال نتعرف على المفاصل الموجودة في جسم الإنسان وأماكنها وعددها .

مفهوم المفاصل وعددها

الهيكل العظمي في جسم الإنسان بشكل خاص ، وفي جميع الكائنات الحية الفقارية لا يكون على شكل قطعة واحدة ، بل يتكون من مجموعة من العظام .

يبلغ عدد العظام في جسم الإنسان البالغ حوالي 206 عظمة مترابطة مع بعضها البعض ، والمنطقة التي تلتقي بها أي عظمتين بالمفصل يطلق عليها اسم “مفصل ” ، ويختلف عدد المفاصل الموجودة في جسم الإنسان فيكون عددها أكثر عند الأطفال ويصبح عددها أكبر مع التقدم في العمر ، وعدد المفاصل في الإنسان البالغ يبلغ “220 مفصلا” ، وهذه المفاصل تختلف في الشكل والحجم ، ولكن من أبرز الاختلاف بيها قدرتها على الحركة .

أنواع المفاصل واماكنها



المفاصل الثابتة أو المفاصل الليفية

تتسم هذه المفاصل بأنها ثابتة لا تتحرك، ومع التقدم في العمر تلتحم هذه العظام مع بعضها البعض بواسطة نسيج ليفي مثل عظام الجمجمة عند الإنسان البالغ، حيث تتداخل عظام الجمجمة مع بعضها البعض بحيث تكون غير قابلة للحركة، ولكن عند الأطفال حديثي الولادة تكون هذه المفاصل متحركة بصورة نسبية ؛ وذلك لإعطاء جمجمة الطفل القدرة على النمو والمرونة خاصة عند الولادة.

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المفاصل محدودة الحركة أو المفاصل الغضروفية

تتميز هذه المفاصل بأنها حركة خفيفة وليست في جميع الاتجاهات، حيث تتميز هذه المفاصل بوجود طبقة ليفية غضروفية بين العظمتين المتقابلتين مثل المفاصل بين الفقرات أو مفصل العانة، وفي بعض الحالات يحدث تهتك أو تآكل في الغضاريف الموجودة بين العظام مما يسبب احتكاك العظم مع بعضه البعض، وهذا يسبب حالة مرضية لدى كثير من الناس وهو ما يعرف بالديسك .

المفاصل واسعة الحركة أو المفاصل الزلالية

تعد هذه المفاصل من أكثر المفاصل انتشاراً وأهمها في جسم الإنسان ، حيث تمتاز بوجود غشاء ذي لزوجة عالية بين العظام حتى تسمح للعظام بالحركة بشكل واسع مثل مفصل الكتف والفخذ الذي يعطينا القدرة على الحركة في جميع الاتجاهات ومفصل الكوع والركبة والذي يسمح بالحركة في اتجاه واحد فقط .