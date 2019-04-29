انت الان تتابع موضوع معلومات عن كريم ” كونتر اكتيوبكس ” .. contractubex والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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كونتراكتيوبكس جل هو دواء يستخدم لعلاج الجروح ومنع تكون الندوب كما يستخدم لعلاج الندبات والتهاب الوريد الخثاري السطحي وتآكل الجلد والحكة نتيجة الإصابة بالناسور وأيضًا لأغراض أخرى .

المادة الفعالة في كونتراكتيوبكس

يحتوي جل كونتراكتيوبكس على ثلاثة مكونات فعالة وهي الهيبارين الذي يثبط تكون الندوب ويعمل على تقليل الالتهاب ، ومستخلص البصل الذي يعمل كمادة قاتلة للبكتريا ويقلل الالتهاب ، والأنتوين الذي يعمل كمرطب يعمل على ترطب الجلد الخشن والمتشقق .

يتكون من Contractubex Gel المكونات النشطة التالية :

مستخلص البصل الموضعي – 0.1 جم

الهيبارين الموضعي – 50 وحدة دولية .

ألانتوين الموضعي – 0.01 جم .

كيف يعمل الدواء

يعمل كونتراكتيوبكس جل على تحسين جودة التئام الجروح مما يحد من تكون الندبات بعد الجروح ، كما أنه يعمل على منع وعلاج التهاب الوريد الخثاري السطحي ، كما أنه يزيد من سرعة تجدد الجلد الطبيعي بعد الجروح .

دواعي استخدام كونتراكتيوبكس

يستخدم هذا الدواء لعلاج الحالات التالية :

الجروح المختلفة .

التئام جروح الحروق .

علاج التندب .

التهاب الوريد الخثاري السطحي .

الحكة بسبب الناسور .

الآثار الجانبية لجل كونتراكتيوبكس

لا توجد آثار جانبية معروفة لجل كونتراكتيوبكس .

ولكن إذا لاحظت أي تغيرات أو تهيج بعد استخدام الدواء ، فاستشر الطبيب على الفور .

احتياطات استخدام كونتراكتيوبكس

قبل استخدام الدواء أخبر طبيبك إذا كنت تتناول أي مكملات عشبية أو فيتامينات أو أدوية حساسية أو إذا كنت تعاني من بعض الظروف الصحية مثل الحمل أو قمت بإجراء جراحة قديمة أو أي حالات طبية أخرى .

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لا تأخذ هذا الدواء عن طريق الفم .

اغسل يديك قبل وبعد وضع هذا الدواء ، كما يفضل تنظيف وتجفيف المنطقة المراد علاجها قبل تطبيق الجل .

لا تغسل المنطقة المصابة بعد وضع الدواء على الفور ، وتجنب استخدام أي منتجات أخرى على نفس المنطقة إلا إذا أوصى الطبيب بذلك .

تجنب استخدام هذا الدواء بالقرب من فمك أو عينيك أو أنفك .

يرجى مناقشة الطبيب قبل استخدام هذا الجل في فترة الحمل والرضاعة ، حيث لا توجد دراسات كافية حول استخدامه في تلك الفترة .

إذا استخدمت جرعة من هذا الدواء بعد انتهاء فترة صلاحيته ، فقد يصبح غير فعال ولكنه من غير المرجح أن تسبب تلك الجرعة أي اضرار صحية .

الجرعة الموصى بها من كونتراكتيوبكس

يرجى اتباع نصيحة الطبيب بشأن الجرعة الموصى بها من الدواء ، ولكن بوجه عام يمكن استخدام هذا الجل مرتين أو ثلاثة مرات في اليوم .

يمكن استخدام هذا الدواء في ي وقت سواء قبل الأكل أو بعده .

في حال فاتك الجرعة في موعدها المحدد ، فقم بتطبيقها وقت تذكرها ، ولكن إذا كان موعد الجرعة التالية قريب فتخطى الجرعة التي نسيتها ، ولا تستخدم جرعة مضاعفة من الجل لتعويض الجرعة التي نسيتها .

لا يجب أن تعطي هذا الدواء لشخص أخر ، حتى لو كان يعاني من نفس الأعراض إلا بعد استشارة الطبيب .

حفظ جل كونتراكتيوبكس

يجب أن يخزن هذا الدواء في درجة حرارة الغرفة ، بعيدًا عن الحرارة والضوء المباشر ، ولا تجمد هذا الدواء .

احتفظ بالأدوية بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة .