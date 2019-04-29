شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عن تمارين السكوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمارين السكوات واحدة من التمارين الرياضية التى تساعد على شد عضلات البطن والفخدين والأرداف كما ان لها فوائد عديدة على صحة الجسم، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن تمارين السكوات وفقا لما ذكره موقع prosourcefit



تمارين

س:كيف تتم تمارين السكوات؟

ج:

هناك طرق مختلفة لممارسة تمارين السكوات

الطريقة الاولى

وتكون عن طريق الوقوف على الأرض بشكل مستقيم مع عرض الكتفين و مد اليدين للامام، ويكون القدمين بعيد عن بعضهم مع النزول بشكل تدريجى بواسطة المؤخرة حتى تصل الى مستوى الركبة ثم العودة ببطء.

الطريقة الثانية

يتم من خلال الوقوف على القدمين مع وضع اليدين على الوركين والحرص على سد عضلات البطن جيدا والبدأ في رفع الصدر لأعلى، ثم انخفض لأسفل بالتدريج مع ثنى الركبتين وكأنك بوضعية الجلوس بعد ذلك قوم بقفل قدميك عندما تصلي إلى وضعية الوقوف مع تصويب ساقيك.

الطريقة الثالثة

يتم من خلال الوقوف على القدمين مع مد اليدين للأمام أو لأعلى ثم ثنى الركبتين مع فرد الجسم مرة واحدة واقفز لعدة مرات.

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سكوات

س: ما هى فوائد تمارين السكوات؟

ج:

1:تعمل ممارسة تمارين السكوات علي بناء عضلات الجسم.

2:تساعد علي تنشيط خلايا الجسم، وهذا يساعد في إمداده بالنشاط والحيوية.

3:تساهم في رفع نسبة حرق الدهون والسعرات الحرارية، وهذا الأمر يعد هام للغاية، لأنها تؤدى إلى الحصول على جسم مشدود ورشيق في وقت قليل.

4:تعمل علي اتزان جميع أعضاء الجسم، وتقوية الساقين والحفاظ علي حركة الجسم بشكل جيد وقوي.

5:تساعد علي تقوية عضلات الجسم، والأربطة والأنسجة، وهذا يجعلها تحافظ بشكل كبير في حفاظ توازن وصحة الجسم بشكل فعال.