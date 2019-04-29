يعنى إيه ضمور عضلات شوكى.. وازاى بيصيب الرضع؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من الأمراض الوراثية التى يتعرض لها الأطفال نتيجة إصابة أحد الابوين بالمرض، ويعتبر ضمور العضلات الشوكى واحد من الأمراض الوراثية التى يصاب بها الاطفال وتؤثر على عضلات الطفل، وذلك نتيجة انهيار الخلايا العصبية فى الدماغ والحبل الشوكى.
ووفقا لما ذكره موقع medicalnewstoday ، هناك 4 مراحل وأعراض مختلفة من الضمور العضلى الشوكى وهى:النوع الأول
وهو النوع الأكثر شيوعا، وفيه يكون يعانى الطفل من مرونة شديدة فى الساقين كما يتعرض لمشكلات كبيرة فى التنفس.النوع الثانى
يؤثر هذا النوع على الطفل من عمر 6 الى 18 شهر وفيها يكون الطفل غير قادر على الجلوس أو المشى والوقوف بمفرده.
فى الغالب تظهر الأعراض على الطفل من عمر 2 الى 17 سنة ، وفيها يكون الطفل قادرا على الوقوف أو المشى دون مساعدة ولكن يواجه صعوبة عند تسلق السلالم او التحرك على السلم.النوع الرابع
يبدأ هذا النوع فى سن البلوغ، وتشمل أعراضه ضعف العضلات، أو الوخز، و مشاكل فى التنفس، وفى الغالب يتأثر الذراعين والساقين، ومع بداية اكتشاف المرض لا بد من المتابعة فورا مع طبيب المخ والأعصاب المتخصص فى الحالة والاهتمام بالتغذية السليمة للطفل.
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