"بالوقاية.. الحياة أجمل".. حملة إماراتية للتوعية بمرض الثلاسيميا

نظمت الإمارات حملة للتوعية بمرض الثلاسيميا تحت شعار "بالوقاية.. الحياة أجمل" بهدف نشر الوعي الصحي حول المرض وتوعية أفراد المجتمع وحثهم على إجراء فحص ما قبل الزواج للوقاية منه.

ومن المقرر أن تجوب الحملة، التي دشنتها "جمعية الإمارات للثلاسيميا" وتتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات التوعوية، كافة أنحاء دولة الإمارات كافة ومختلف الدوائر والهيئات الحكومية والخاصة بمشاركة عدد من المسؤولين والمعنيين.

Advertisements

كانت جمعية الإمارات للثلاسيميا أطلقت وسما خاصا بالحملة، وهو #بالوقاية_الحياة_أجمل، عبر جميع حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الوعي حول مرض الثلاسيميا وتعزيز سبل الوقاية منه، وشهدت الحملة تفاعلا لافتا من سفراء الثلاسيميا والمرضى ومختلف شرائح المجتمع.



وقالت عضوة مجلس إدارة "الإمارات للثلاسيميا" المديرة التنفيذية للجمعية، خالدة خماس، إن الحملة ستحقق الأهداف المرجوة منها في زيادة الوعي لدى أفراد المجتمع حول مرض الثلاسيميا والوقاية منه لعدم حدوث ولادات جديدة مصابة.

وأكدت حرص الجمعية منذ نشأتها على إطلاق مبادرات متميزة حول المرض لتوعية كل أفراد المجتمع بمختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية ما أسهم في انخفاض عدد المصابين الجدد.