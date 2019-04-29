انتبهي.. الأرق يُعيق تخلصكِ من التوتر العاطفي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال باحثون هولنديون: إن حصول المرأة على قسط كاف من النوم ليلاً أمر يساعدها على تجاوز اللحظات الصعبة التي تواجهها.

ووجد الباحثون في دراستهم التي أجروها بهذا الخصوص أن النوم بشكل جيد خلال ساعات الليل يساعد الدماغ على معالجة العواطف بشكل سليم وكذلك التعامل بشكل سوي مع الأخطاء التي ارتكبت في الماضي.

كما تبين لهم أن الأشخاص الذين يعانون من الأرق لعدم نومهم بشكل جيد في الليل يبقون في معاناة مستمرة مع تلك اللحظات المربكة، وذلك لأن أدمغتهم لم تحصل على الفرصة التي تتيح لها التعامل مع متغيرات الواقع بما في ذلك المشاعر والعواطف.

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وتوصل الباحثون لتلك النتائج عبر دراستهم التي أجروها في المعهد الهولندي لعلوم الأعصاب وقاموا خلالها بفحص 27 شخصًا مصابين بالأرق و30 آخرين عاديين.

وعلَّق على ذلك الباحث المشارك في الدراسة، ريك واسينغ، بقوله "أظهرت البحوث التي أجريت على الدماغ الآن أن من يحصلون على قسط كاف من النوم ليلاً هم فقط من يستفيدون من النوم عندما يتعلق الأمر بالتخلص من التوتر العاطفي، وذلك على عكس المصابين بالأرق، حيث يتسبب قلة نومهم في تردي حالتهم".