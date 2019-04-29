احذر مرض "السكري" يدمر الأعصاب والأوعية الدموية

أعراض الأصابة بمرض السكري من النوع الثاني تشمل التعب الشديد والتبول بعدد مرات أكثر من المعتاد وحتى فقدان الوزن غير المبرر. ولكن ربما تكون عرضة للإصابة بضغط الدم إذا لاحظت تغييرا ما خفيا في حاسة السمع. هل عليك التحدث إلى طبيب بشأن السكري؟، حيث يعد مرض السكري حالة منتشرة تؤثر على أكثر من 4 ملايين شخص في المملكة المتحدة، 90% من حالاته من النوع الثاني، ويحدث بسبب عدم إنتاج الجسم لهرمون الإنسولين، أو أن الجسم لا يتفاعل مع الإنسولين، وبدون الإنسولين الكافي، يكافح الجسم في تحويل سكر الدم إلى طاقة غير مستخدمة، وربما تكون في خطر تطور الأعراض المفاجأ وتفقد حاسة السمع.

وربما يسبب السكري تدمير الأذنين، وفقدان السمع المفاجأ، وفقا لموقع "جوينت كيروبراكتك" الطبي، حيث إن السكري ربما يدمر الأعصاب والأوعية الدموية في الأذنين، وإذا شعرت بذلك وساءت الحالة، عليك الذهاب إلى الطبيب، موضحًا: "ربما لن تشهد الأعراض الشائعة للسكري من النوع الثاني مثل تنميل الأرجل أو الأيدي، أو العطش. ولكن هناك بعض الأعراض الأخرى التي ربما تشير إلى وجود مشكلات في سكر الدم، حيث فقدان حاسة السمع، فربما تكون علامة على الأصابة بالمرض، ليس فقط في السن الكبير. ووجدت دراسة للمعهد الوطني للصحة أن المشاركين الذين لم تتأكد إصابتهم بمرض السكري، وضعفت عندهم حاسة السمع تبين أنهم مصابون بالسكري، وكانت نسبتهم أكثر من 30%".

وأشارت إلى أن ضعف الرؤية أيضا ربما يكون علامة على الإصابة بالسكري، وحال أصبت بأي من هذه الأعراض، عليك التحدث إلى طبيب على الفور، وربما يعيش الكثير من الأشخاص دون معرفة إصابتهم بالسكري، لعدم ظهور أي من أعراضه، ولكن للتوضيح من بين أبرز أعراضه التعب والعطش الشديدين، وطول مدة التئام الجروح، ولتنظيم السكري عليك اتباع نظام غذائي صحي متوازن، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، على الأقل 150 دقيقة في الأسبوع، تمارين متوسطة الكثافة.

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