شكرا لقرائتكم خبر عن الجى بلازما أفضل تقنية لشد ترهلات الجلد.. أسباب يوضحها دكتور أحمد السبكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من التطور الهائل الذي وصلت له جراحات السمنة المفرطة إلا إن هناك مشكلة كانت تواجه الكثير بعد إجراء الجراحة والتخلص من الوزن الزائد وهي " ترهل الجلد" ، والتي تعد سبب أساسي لإفساد نتائج العمليات وكذلك إفساد المظهر الجمالي للجسم ، وبالرغم من وجود العديد من الطرق للقضاء على هذه المشكلة إلا انها لم تثبت فعاليتها بشكل كامل، ولكن الدكتور أحمد السبكي استشاري جراحات السمنة والسكر والتجميل، ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحة السمنة، أوضح لـ ”الخليج 365” أن تقنية "الجي بلازما" (J-Plasma) تعد أحدث وأفضل الطرق للقضاء على مشكلة ترهلات الجلد ، من خلال استخدام البلازما الباردة تحت الجلد لشده وعلاج الترهلات .

تقنية الجي بلازما وشد الجلد

وأوضح الدكتور أحمد السبكي حديثه عن تقنية "الجي بلازما" (J-Plasma) قائلا: منذ سنوات كثيرة مضت كان الحل الوحيد لترهلات الجلد هو الجراحة ، وجميع الأجهزة التي تم ابتكارها لشد الترهلات خارجيا لم تكن نتائجها مرضية ، سواء بالليزر أو بجهاز Rf، فجميع هذه الأجهزة كانت ضعيفة جدا ونتائجها لا تذكر ومخيبة للآمال .

وأضاف السبكي أنه منذ حوالى عام ظهر جهاز الجي بلازما (J-Plasma) والذى يعد أحدث تقنية في مجال التجميل ، حيث استطعنا من خلالها الاستغناء عن الطرق الجراحية، في علاج أكثر من 70 أو 80 % من المرضى ممن يعانون من مشكلة ترهلات الجلد ، وأصبحنا نلجأ للجراحة فقط فى حالات بسيطة جدًا التي يعانى فيها المرضى من درجات قوية جدًا من ترهل الجلد .



5 مميزات لتقنية الجى بلازما فى شد ترهلات الجلد

** تقنية الجي بلازما وكيفية استخدامها

وعن هذه التقنية وآلية استخدامها أوضح الدكتور السبكي أن الجي بلازما عبارة عن تقنية حديثة يتم خلالها استخدام البلازما الباردة التي تعمل على شد الجلد وانكماشه الترهلات الموجودة فيه ، لافتاً أنه من المعروف ان الجلد طبقات، والجلد له قدرة على التمدد وقت حمل اي سيدة او عند رجل لديه كرش، و" الجي بلازما" يعمل على انكماش هذا التمدد ليعود الجلد لطبيعته الاولى قبل التمدد .

وأشار السبكي إلى أن آلية عمل جهاز الجي بلازما تتم من خلال عمل فتحات صغيرة في المكان المراد تجميله ، ويخرج من هذا الجهاز غاز الهيليوم البارد الذى يعمل على تحفيز أنسجة وخلايا الجلد مما يساعد في شده ، دون اللجوء للجراحة ، بحيث يعود الجلد لطبيعته مرة أخرى .



كيف تعمل تقنية الجى بلازما

مميزات تقنية "الجي بلازما"

وفي السياق نفسه أشار الدكتور أحمد السبكي أن تقنية "الجي بلازما" لديها قدرة سحرية على القضاء على السليوليت، والذي يتمثل في تركيز طبقة معقدة من الدهون تحت طبقة الجلد السطحية ، تتكون نتيجة تفتت الطبقة الدهنية أسفل الجلد في منطقة النسيج الضام، وتتسبب في بروز كتل دهنية معقدة التركيب، ارتكزت وتمحورت بطريقة غير منتظمة ومتباعدة عن بعضها البعض، وبمستوى أعلى من الطبقة الدهنية الطبيعية، وهو ما يؤدي لتموج وتجعد وعدم تناسق في التكوين الجلدي الخارجي للإنسان، بسبب طفو هذه الكتل عن الطبقة الدهنية الطبيعية وملامستها المباشرة لأعلى طبقة داخلية للجلد، مما يؤدي إلى ظهور شبكات جلدية متداخلة في بعضها البعض، وبمعنى آخر حفر جلدية متداخلة وكثيفة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن تقنية "الجي بلازما" تقضي على تلك المشكلة بنسبة لا تقل عن 60 لـ 80 % وهي أعلى نسبة وصلت إليها الأجهزة الحديثة والتي لا تعتمد على الجراحة.

وتابع دكتور السبكي حديثه عن مميزات "الجي بلازما" قائلا : من مميزات هذه التقنية أيضًا ، أن المريض لا يحتاج لراحة بعدها ويعود لحياته بشكل طبيعي في اليوم التالي، ونحصل من خلالها على نتائج قوية جدا وفورية في جلسة واحدة .

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وأشار إلى أن كل منطقة في الجسم تحتاج من نصف ساعة لساعة الا ربع لشدها من خلال هذه التقنية ، واكثر ما يميز الجي بلازما إنها تقضى على الترهل بشكل نهائي بحيث لا يعود مرة أخرى للجلد مهما مر من الوقت .

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