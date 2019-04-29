شكرا لقرائتكم خبر عن هل من الممكن أن يتناول الأطفال أدوية تخسيس؟.. دكتورة دعاء سهيل تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادة ما يكون من الصعب إقناع طفلك بإتباع نظام غذائى معين فى حال أنه يعانى من زيادة الوزن ، ولذلك تواجه العديد من الأمهات مشكلة فى السيطرة على طبيعة الاطعمة اتلى يتناولها اطفالهن ، وكذلك السيطرة على ما يتعرضون له من زيادة فى الوزن ، لذلك تتسائل العديد مما إذا كان هناك منتجات معينة تساعد فى سد شهية الأطفال ، وهل من المسموح له بتناول أى منتجات تساعد على التخسيس ونزول الوزن ؟

الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بلا سمنة قالت إن هناك منتج واحد مسموح للأطفال بتناوله للمساعدة فى نزول وزنهم وهو منتج " الأناسيليوم"

وأضافت دعاء سهيل لـ"الخليج 365" أن ، الأناسيليوم هو المنتج الوحيد المناسب للأطفال، لافتة إلى أنه من الصعب السيطرة على شهية الأطفال او منعهم من تناول الأطعمة المحببة لهم.

وتابعت خبيرة التغذية العلاجية " أنا ضد أن يخضع الطفل لحمية غذائية، فمن الممكن أن نعطى الطفل هذا المنتج وهو عبارة عن بودرة يتم اذابتها فى القليل من الماء أو يتم وضعها فى العصير حتى لا يشعر الطفل أنه يتناول دواء فيرفضه "

وأشارت دعاء سهيل إلى أن هذا المنتج سيشعره بالعطش مما يدفعه لتناول كميات أكبر من المياة على مدار اليوم ، وسيقلل شهيته تجاه الطعام بشكل تدريجى دون أن يشعر بأنه محروم من شيئ .

وأوضحت أخصائية التغذية العلاجية، أن هذا المنتج مناسب وآمن تماما للأطفال، ومن الممكن إعطاؤه بداية من عمر 6 سنوات فضلا عن كونه منتج مصرح به رسميًا من وزارة الصحة .

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وفى سياق متصل أكدت الدكتورة دعاء سهيل أن كورسات التخسيس أون لاين تصلح لجميع الأعمال ، لافتة إلى أنها نجحت فى تطبيق هذه الكورسات العلاجية مع بعض الحالات فى عمر 69 عامًا ، وفقدت من الوزن ما يصل إلى 40 كيلو جرام ، إلا أنها اكدت أيضا أن التعامل مع كبار السن فيما يخص كورسات التخسيس أون لاين يلزمه حذر ودقة لأن هذا العمر يصاحبه أمراض الشيخوخة من قلب وسكر وضغط وعظام بالإضافة إلى ضعف الحرق.

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