انت الان تتابع موضوع افضل وقت للرياضة و للمشي في رمضان والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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شهر رمضان، انه شهر من افضل شهور السنة التي منحنا الله تبارك وتعالى فضله، فهو يعتبر من الشهور المقدسة التي تتيح لكل المسلمين فيه الاستغفار من كل الذنوب التي تم ارتكابها، كما انه شهر القرآن الكريم وفيه نزل، ومن خلال شهر رمضان الكريم يتعلم الانسان فيه الصبر فهو يمتنع عن تناول الطعام والشراب من الفجر وحتى غروب الشمس.

ولكن هناك بعض الناس الذين معتادون على ممارسة التمارين الرياضية، فهم يتساءلون عن كيفية ممارسة تلكم التمارين في شهر الصوم، وخاصة رياضة المشي، فهناك من يعاني من ممارستها في شهر رمضان، فهي تتسبب في الارهاق اثناء الصيام، ولذلك سنتحدث في ذلك المقال عن اهمية المشي وكيفية المشي في شهر رمضان الكريم.

اهمية رياضة المشي

ان رياضة المشي من الرياضات الرائعة والتي يجب على الانسان ان يمارسها بشكل دائم، كما ان رياضة المشي السريع تعتبر واحدة من التمارين الكاملة، حيث انه وجدت ان بعض الدراسات التي قالت ان الأشخاص الذين يتمتعون بلياقة بدنية متوسطة، هم الأشخاص الذين يمارسون بعض الممارسات المنتظمة كالمشي السريع وغيرها من التمارين، كما قالت الدراسة ان تعمل على خفض خطر الوفاة لديهم بسبب امراض القلب والشرايين، مقارنة بعدم قيام الشخص باي مجهود.

مقارنة بنسبة الوفيات التي كانت اقل من الأشخاص الأكثر لياقة، الا ان المستوى الأعلى من اللياقة لم ينتج عنها أي فرق كبير في خفض خطر وفاة الشخص بأمراض مثل امراض القلب عن الأشخاص متوسطي اللياقة، حيث ان الفرق بينهم كان من 10 في المئة حتى 15 في المئة.

إضافة الى ان المشي هو واحد من أسهل التمارين، وخاصة للأشخاص الذين يريدون البدا في ممارسة الرياضة، فكل ما عليك فعله هو ارتداء حذاء رياضي مناسب، وبعض الوقت المتاح حتى تمارس رياضتك البسيطة، وأيضا الطريقة التي تتناسب مع قدرتك ومستواك ولياقتك.

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ما هو افضل وقت للمشي في شهر رمضان

ان الصيام لا يعني انه يتخلى عن ممارسة التمارين الرياضية والعادات الصحية التي اعتاد عليها، وتعتبر رياضة المشي واحدة من اهم وأفضل تلك العادات الصحية، كما ان المشي في شهر رمضان الكريم لا يوجد له أي طقوس معينة تختلف عن المشي في الأيام العادية من السنة، ولا يوجد فيه أي اختلاف عن باقي التمارين الرياضية.

ومن المعروف ان الصوم عادة ما يتسبب في شعور الشخص ببعض التعب والارهاق، والضعف الشديد في الطاقة لدى عدد كبير من الناس، وعلى الرغم من ان الصيام يتسبب في كل ذلك الا ان هناك بعض الأشخاص الذين لا يتخلون عن تلك العادات الرائعة.

ولكن على الشخص ان يختار الوقت المناسب لعمل التمارين الرياضية في شهر رمضان، فيجب عليك ان تكون حريص من ان لا تمشي اثناء النهار وتحت اشعة الشمس الحارقة حتى لا يصاب جسمك باي جفاف، ويعمل على زيادة تعبك وارهاقك اثناء الصيام.

ويفضل ان تتم ممارسة رياضة المشي بعد الافطار، حتى لا يشعر الانسان باي تعب او ارهاق اثناء ممارسة رياضة المشي، ولكن عليك ان يترك حوالي 90 دقيقة بين وجبة الإفطار وبين ممارسة رياضة المشي، كما انه يجب على الشخص ان يكون حريص للغاية ويتناول الكثير من السوائل، وذلك لان الشخص الصائم عادة ما يحتاج كمية كبيرة من السوائل التي تدخل جسمه، حتى تعوضه الماء الذي فقده فترة الصيام، كما ان المياه من اكثر المشروبات التي يتناولها الرياضيين اثناء التمارين الرياضة او حتى التعرض للجو الحار.

كما ان المشي يتميز عن باقي التمارين الرياضية وخاصة في شهر رمضان لأنه بإمكان الانسان ان يزيد او ينقص فيه على حسب اللياقة البدنية، لذا عليك ان تكون تناولت طعامك بشكل جيد حتى يكون لديك الطاقة اللازمة في ممارسة التمارين الرياضية بشكل مثالي ولا تشعر وقتها باي تعب او حتى ارهاق.

افضل التمارين الرياضية التي يمكن ممارستها في رمضان

1_ تمارين الضغط، وهو عن طريق ضغط الذراعين الى الارض ثم رفع الجسم الى الاعلى والعودة الى الوضع السابق مرة اخرى، من الممكن ان تقوم بذلك التمرين في شهر رمضان يوميا حوالي عشر مرات على اربعة جولات.

2_ قفز الحبل، يعتبر ايضا تمرين قفز الحبل من التمارين السهلة للغاية والتي من الممكن مارستها في المنزل بكل سهولة، وهو يساعد الجسم كثيرا على تنشيط الدورة الدموية.