انت الان تتابع موضوع علامات تدل على ” التهاب مخدة عظمة الورك “ والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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كثير من لا يعرف ما هي عظمة الورك، فهي تلك العظمة التي توجد في منطقة الحوض، والتي تتكون من بروز عظمي، ذلك البروز العظمي يعمل على تشكيل منطقة العظمة والاوتار التي تحرك منطقة الورك وأيضا عظمة الفخذ، تلك المنطقة البارزة والتي تغطيها مخدة رقيقة يوجد داخلها سائل لزج زلالي يعمل على تسعلامات تدل على ” التهاب مخدة عظمة الورك “هيل عملية انزلاق تلك الاوتار فوق العظمة.

أسباب التهاب مخدة عظمة الورك

هناك عدة أسباب من الممكن ان تكون سبب في حدوث التهاب في عظمة الورك ومنها.

1_ النوم على جانب واحد فترة كبيرة من الوقت.

2_ النوم على احدى الجانبين على فراش قاسي الامر الذي يؤدي الى ظهور التهاب فيها.

3_ كما انه من الممكن ان يظهر بسبب بعض الرياضات والاجهاد الجسدي الحاد، مثل رياضة المشي او الجري او حتى اليوغا.

4_ كما انه من الممكن ان يظهر نتيجة الى تعرض الجسم لبعض أنواع الروماتيزم، مثل الروماتويد او الروماتيزم او مرض النقرس.

5_ كما انه من الممكن ان يظهر نتيجة تعرض الجسم الى الارتطام والسقوط على ذلك الجانب.

6_ ولكن بشكل عام وبغض النظر عن سبب المشكلة فانه يحدث التهاب غير جرثومي في تلك المنطقة والذي يؤدي الى ظهور بعض الاعراض.

اعراض التهاب مخدة الورك

بالرغم من ان هناك عدد كبير من الناس الذين يعانون من الم دائم في الفخذين وأيضا في الساقين، ولكن نجد ان عدد كبير منهم يعانون من خلل وظيفي عند تعرضهم الى التهاب مفصلي، ويعانون من بعض الاعراض المرضية منها.

1_الم كبير في أسفل الظهر.

2_ الم أيضا في الفخذين او أيضا اعلى الفخذين.

3_ خفقان كبير في القلب اثناء المشي او حتى الجري.

4_ الشعور الدائم بعدم الراحة اثناء النوم على جانب واحد فترة من الوقت.

5_ عدم الاتزان.

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6_ وجود أيضا بعض الوخز او حتى ضعف في العضلات في الأطراف السفلية.

7_ وجود فرط كبير في نشاط المفصل.

8_ فقد الحركة الطبيعية على المدى البعيد.

9_ سوء وضع الجسم وأيضا شكله الامر الذي يؤدي الى زيادة الضغط على المفصل.

علاج التهاب مخدة عظمة الورك

ان العلاج بشكل خاص يعتمد على اهم الاعراض والعلامات التي تظهر مدى خطورة الاصابة، لذا هناك بعض الأشياء التي يمكن ان تتسبب في علاج التهاب مفصل الحوض، منها.

1_ مسكنات الالم، إذا لم تقدم ادوية مسكنات الألم التي يصفها لك الطبيب ي نتيجة، فعليك ان تسال الطبيب عن ادوية المسكنات الأقوى واتي تعمل على تسكين الم المريض بشكل كبير.

2_ ادوية ارتخاء العضلات، هناك أيضا ادوية ارتخاء العضلات وهي الادوية التي تساعد العضلات على تقلي التشنجات العضلية، وهي التي تحدث غالبا عند إصابة الجسم بالتهاب مفصل الحوض والورك.

3_ مثبطات عامل قتل الورم، ان هناك بعض المثبطات التي تعمل على قتل الالم، وغالبا ما تساعد على تخفيف التهاب مفصل الحوض وأيضا التهاب العمود الفقري، وهي تساعد على تخفيف الألم بشكل كبير.

4_ العلاج الطبيعي، ان العلاج الطبيعي من الممكن ان يساعد بشكل كبير في تخفيف الالم، كما ان العلاج الفيزيائي يساعد على عمل بعض التمارين وأيضا حركات التمدد، الامر الذي يعمل على المحافظة على مرونة المفصل وأيضا تقوية العضلات وجعلها أكثر ثبات.

5_ العلاج عن طريق تقوية العمود الفقري، من الممكن ان تساعد التعديلات التي تعمل على تقوية العظام الامر الذي يعمل على تخفيف الالم، وسيتم هنا استخدام بعض التقنيات التي تعمل على تحريك العضلات وأيضا المفاصل.

6_ علاج الاعصاب، يتم استخدام ابرة من قبل الطبيب، والتي تعمل على الحاق ضرر دائم في العصب الامر الذي يعمل على ارسال إشارات الى الم الدماغ، كما انه من الممكن ان يتم تجميدها عن طريق الحقن.

طرق الوقاية من التهاب مخدة الورك

لا يوجد حل نهائي للوقاية من التهاب المفصل، فهناك بعض العوامل التي تؤثر عليها، مثل زيادة العمر وأيضا التاريخ الطبي للعائلة، وأيضا الجنس، ولكن أيضا يوجد هناك بعض العادات الصحية والتي من الممكن ان تقوم بعملها حتى تقلل خطر الإصابة بالتهاب مخدة الورك ومنها.

1_ اكل السمك، يوجد هناك بعض أنواع الأسماك التي تكون غنية ببعض الاحماض الدهنية مثل الاوميجا 3، وهي تكون غنية بعدد كبير من الفوائد الصحية والتي تقلل من التهاب مخدة الورك، كما ان السيدات التي تتناول الأسماك بشكل دائم تكون اقل عرضة الى الإصابة بالالتهابات.

2_ التحكم في الوزن، عادة ما يكون حجم كتلة الجسم سبب في حدوث الكثير من الامراض، وخاصة حدوث الالتهابات، فيجب على النساء البدينات ان يقوموا بعمل الحمية الغذائية التي تساعدهم في الحفاظ على الجسم، والوصول الى الوزن المثالي.

3_ ممارسة الرياضة، ان الرياضة من الأشياء الهامة التي يجب على الانسان ممارستها، فهي تعمل على تقوية العضلات التي توجد حول المفاصل بشكل كبير.

4_ تجنب الاصابة، يجب عليك اثناء عمل التمارين الرياضة ان تتجنب الإصابة بشكل كبير، ولا تحمل المعدات التي لا تتناسب مع جسمك، وعليك تعلم بعض التقنيات حتى تمارس التمارين بشكل صحيح.