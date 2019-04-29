إنفوجراف.. 7 أعراض للتسمم من الفسيخ

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعراض التسمم الغذائي للفسيخ تظهر بعد 8 ساعات من تناوله
حذرت وزارة الصحة المصرية من شراء أسماك الفسيخ من محالات غير خاضعة للإشراف والرقابة أو من الباعة الجائلين أو تصنيعها بالمنزل، ووجهت بضرورة التأكد من توافر مجموعة من الاشتراطات في الفسيخ قبل شرائه.
وقال الدكتور حسام الجبلي، رئيس قسم الباطنة بمستشفى المعلمين في مصر، إن أعراض التسمم الغذائي للفسيخ تظهر بعد 8 ساعات من تناوله، محذرا من الإسراف في أكل الأسماك المملحة.
وذكر أنها تحتوي على نسبة عالية من الأملاح قد تصل إلى أكثر من 17% من وزن هذه الأسماك، وقد تسبب ضرراً شديداً خاصةً لمرضى الضغط وأمراض القلب وأمراض الكلى والحوامل والأطفال.
الإنفوجراف التالي يوضح أعراض التسمم الغذائي بعد تناول الفسيخ كما حددها الأطباء:
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