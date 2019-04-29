وزارة الصحة المصرية تعدم 12 طناً من "الفسيخ" في احتفالات "شم النسيم"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - إقبال كبير من المصريين على الفسيخ والرنجة/ أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن إعدام 12 طنا و58 كجم أسماك مملحة "فسيخ" ومدخنة وملح سياحات وأغذية أخرى، بالإضافة إلى 574 لتر مياه معبأة وغازية، وعصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالسوق المحلي، بجميع محافظات الجمهورية، خلال عدد من الحملات شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بمديريات الشؤون الصحية بجميع المحافظات.





وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان، الإثنين، أن هذه الحملات تأتى لإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين خصوصاً خلال "شم النسيم".

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وأضاف أن الحملات قامت بالمرور على (3048) منشأة غذائية، فيما تم ضبط 26 طناً و809 كجم من الأسماك المملحة والمدخنة وملح سياحات وأغذية أخرى متنوعة، و(930 لترا) مشروبات وعصائر ومياه معبأة، للشك في صلاحيتها لتغيرها في خواصها الطبيعي.

وأوصت الإدارة المركزية لشؤون البيئة بإيقاف تشغيل عدد 419 منشأة غذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها بهذه المنشآت، حرصا على صحة المواطنين.

كانت وزارة الصحة المصرية حذرت من تناول الفسيخ، مؤكدة أنه يمثل خطورة شديدة؛ "نظراً لأن طريقة تحضيره قد تساعد على نمو نوع خطير من البكتيريا، يفرز سموماً قاتلة قد تسبب أضراراً شديدة للمواطنين".