شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. «جوجل» تدعم العامية المصرية والسعودية في مساعدها الشخصي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت شركة جوجل رسميًا دعم العامية المصرية والعامية السعودية في مساعدها الشخصي «Google Assistant». وبات بإمكان المستخدمين التحدث مع المساعد بالعامية المصرية وطلب البحث عن الأشياء على الإنترنت أو طلب معلومات عن حالة الطقس ومواعيد المباريات ومعرفة أحدث الأخبار بجانب تشغيل الأغاني والفيديوهات ومعرفة اتجاهات الطرق.

وقالت مريم دبوسى مسؤولة تسويق مساعد جوجل في الوطن العربي، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن دعم اللغة العربية أصبح متوفرا في التحديث الأخير للتطبيق سواء على هواتف التي تعمل بنظام الأندرويد أو «IOS»، مشيرة إلى أن شخصية المساعد هي شخصية عربية ومرحة وبسيطة، يمكنكم طلب سماع نكت أو حتى إلقاء الشعر والغناء.

وقال نجيب جرار، مدير تسويق المنتجات لجوجل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه «من المفترض أن تكون لغة المساعد سلیمة من ناحیة القواعد واللفظ، وسهلة الأسلوب مع نبرة صوت طبیعیة، وتم تنسیق إجابات المساعد من قبل خبراء لغویین ذوى خبرة كبیرة وكتّاب مبدعین، وتم لفظها عبر نظام تحویل النص إلى كلام «TTS» الذي تم تطویره باستخدام أحدث التقنیات»، مشيرا إلى أن «أحد المزایا التي تتفرد بها اللغة العربیة هي تعدد استخدامات مفرداتها، كما أنها تعتمد على التشكیل الذي یعطي معانى متعددة للكلمة نفسها، لذا قمنا بتطویر تقنیة تتیح للمساعد تحدید ونطق مختلف الكلمات ووضع الحركات (التشكيل) عليها».

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وأشار إلى أن «كلمة (عقد) مثلًا من غیر الحركات تعطي معان متعددة بحسب لفظها، ویستطیع المساعد تحدید المعنى تبعا للفظ المستخدم بسبب تقنیة محرك الحركات وهو محرك یفهم ویولد الحركات، كما سیتحسن أداء المساعد مع الوقت وفقًا لعاملین: «على الصعید الشخصي: سیحفظ تفضیلاتك، وأسلوبك في التحدث، ومتطلباتك، والأخبار التي تهمك، وسیوظف هذه المعلومات لیقدم تجربة محسنة مخصصة لك»، مضيفًا: «على الصعید العام: ستواصل شركة جوجل تطویر المساعد للقیام بمهام أكثر مع هاتفك بالإضافة إلى زیادة وظائفه».

ويضيف طارق عبدالله، رئيس التسويق الإقليمي لجوجل في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، أن «هذه ليست أول مرة تدعم فيها الشركة اللغة العربية، ففي عام 2000 أطلقت الشركة أول صفحة بحث باللغة العربية، أما عام 2007 أطلقنا أول نطاقات محلية .eg .sa .ae لكل من الإمارات والسعودية ومصر، بالإضافة للعديد من المشاريع. لزيادة المحتوى العربي على الإنترنت وتحسينه، وفي عام 2012 أضفنا الاتجاهات الخاصة بخرائط جوجل باللغة العربية، وفي عام 2016 ركزنا على المحتوى الخاص بشهر رمضان».

وأضاف «طارق» أن «المساعد الشخصي يدعم الآن العامية المصرية والسعودية على أن يدعم العديد من اللكنات العربية الأخرى خلال العام الجاري».

ويهدف المساعد الشخصي أن يسهل العمليات على المستخدم والتي قد تكون محرك البحث أو الخرائط أو التقويم والمنبه، وتم إطلاق المساعد لأول مرة عام 2016، وموجود الآن على حوالي مليار جهاز حول العالم.

بعض الأشیاء الممتعة التي یمكنك طلبها من مساعد جوجل الشخصي الخاص بك «غني لي أغنیة، غنّي لي حروف الأبجدیة، إنتي خاینة، انتي مرتبطة؟ إحكیلي نكتة، هل تحبّیني؟ ما الموسیقى المفضلة لدیك؟ افتح یا سمسم، عمرك كام سنة؟ ما هو فیلمك المفضل؟».