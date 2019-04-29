شكرا لقرائتكم خبر عن "بعد ما تاكل فسيخ ورنجة شم النسيم".. نصائح عشان ميحصلكش احتباس مياه بجسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تشعر بالانتفاخ والألم فى المعدة وتورم فى جسمك بعد تناول وجبة الفسيخ أو الرنجة الغنية بالأملاح؟..ربما تكون هذه أعراض احتباس المياه بالجسم والتى يسببها تناول الكثير من الأملاح فى طعامك، فى هذا التقرير نتعرف على احتباس المياه بالجسم ونصائح للتخلص منه بطريقة طبيعية بعد تناول وجبة الفسيخ أو الرنجة فى عيد شم النسيم، بحسب ما ذكر موقع "hello magazine".





ما هو احتباس الماء؟

يحدث احتباس الماء (الوذمة) عندما لا يتم إزالة كل السوائل من أنسجة الجسم، بما في ذلك الجلد، وهناك نوعان من الوذمة: المعممة، وتحدث في جميع أنحاء جسمك، أو الموضعية، في أجزاء معينة من الجسم.

اعراض احتباس الماء

هناك العديد من أعراض احتباس الماء، لكن تورم أجزاء جسمك، وخاصة الكاحلين والقدمين واليدين، والشعور بالتصلب والألم من أكثر الأعراض شيوعاً.

-انتفاخ المعدة.

- الشعور بتصلب فى المفاصل أو ألم.

-تقلبات الوزن.

-عند الضغط على الجلد، قد يترك لوناً أبيض لبضع ثوان.



المياه

أسباب احتباس الماء بالجسم فى شم النسيم

هناك أسباب عديدة للاحتفاظ بالمياه فى جسمك، أبرزها تناول الأطعمة الغنية بالأملاح ومنها الفسيخ والرنجة، وكذلك الطقس الحار، حيث يميل الجسم إلى أن يكون أقل كفاءة في إزالة السوائل من الأنسجة في أشهر الصيف.

الجاذبية - الوقوف لفترات طويلة من الزمن.الحروق - بما في ذلك حروق الشمس - تحتفظ البشرة بالسوائل وتتضخم استجابة لإصابات الحروق

-حبوب منع الحمل - يمكن أن تؤدي إلى احتباس السوائل.

-الهرمونات المرتبطة بالدورة الشهرية.

- نقص البروتين أو فيتامين ب 1.

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-الأدوية - بعض الأدوية بما في ذلك أدوية ارتفاع ضغط الدم والستيروئيدات القشرية والأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية.

-قصور وريدي مزمن - ضعف الصمامات في أوردة الساقين.



الفسيخ

نصائح للتخلص من احتباس الماء بعد تناول الفسيخ والرنجة فى شم النسيم

هناك العديد من التغييرات الصغيرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحمية الغذائية، لمساعدتك على منع احتباس السوائل بالجسم.

-ضاعف من تناول البروتين- تناول المزيد من البروتين يشجع جسمك على التخلص من السوائل الزائدة.

-تناول المزيد من الموز - فهو غني بالبوتاسيوم الذي يساعد على القضاء على احتباس السوائل.

-أضف المزيد من الكرنب والخيار والبقدونس وأوراق السلطة إلى نظامك الغذائي بجانب الفسيخ والرنجة، لأنها مدرات بول طبيعية.

-الكالسيوم والمغنيسيوم والمنجنيز وزيت زهرة الربيع المسائية كلها طرق مفيدة لمنع احتباس الماء.

-قلل من القهوة والشاي.

- يمكن تناول عصير التوت البري، حيث أن له خصائص مدرة للبول.

-اشرب المزيد من الماء، حيث إن احتباس الماء يأتي من نقص الماء لأن جسمك لا يعرف متى سيحصل عليه أكثر وبالتالي يحتفظ بالمياه التي لديه.

- حاول التقليل من الكمية التى تتناولها من الفسيخ والرنجة قدر الإمكان، لأن فى الأطعمة عالية الصوديوم يمتص الملح الماء ويسبب احتباس الماء.

- تناولي نظام غذائي صحي ومتوازن يحتوي على الكثير من الخضروات والحبوب وغيرها من الأطعمة الغنية بالألياف.

-الاستلقاء والجلوس مع رفع قدميك عند الراحة وأخذ قسط من الراحة - الوقوف أو الجلوس طوال اليوم يمكن أن يسبب تصريف السوائل في قدميك وساقيك.