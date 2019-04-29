كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 أبريل 2019 01:40 مساءً - تحلم كل أنثى أثناء حملها بملامح الجنين الذي ينمو بداخلها وتتلهف للنظر إليه وملامسته بيدها؛ لذا فهي تلجأ دائماً للطبيب المباشر لها؛ للكشف عن نمو الجنين من خلال السونار منذ طفولتها، وهي تحمل عروستها الصغيرة بالوقت الذي سوف تكبر فيه وتصبح أماً، لذلك يوضح الدكتور أحمد الجزار "استشاري النساء والتوليد" كيف يكون شكل الجنين في الشهر الثالث .

قال "الجزار" تبدأ معالم الجنين تظهر عند الشهر الثالث للحمل، فيعتبر الشهر الأول والثاني فترة تثبيت الجنين في الرحم، وفي الشهر الثالث تظهر معالم الجنين بشكل واضح، ويمكن من خلالها تحديد نوع الجنين، ولكن الأطباء لا يريدون الإفصاح عن نوع الجنين إلا في الشهر الخامس منعاً للخطأ، فهناك بعض الأمهات يشعرن بالحزن نتيجة لاختلاف التشخيص، ومنهن يردن معرفة نوع الجنين لشراء الملابس، وهناك من لا يردن معرفة النوع وترك الأمر للمفاجأة.

أوضح "استشاري الأطفال" الشكل الكامل لجنين الشهر الثالث في رحم الأم، هو عبارة عن حجم رأس أكبر أعضاء الجسم، والجسم صغير جداً، وشعر خفيف يغطي الرأس، وتبدأ ملامح الوجه في الظهور، "الأنف والأذنين" تتكون الأطراف العلوية عند الجنين في الشهر الثالث، أي الساعدين أكبر من الأطراف السفلية، وأصابع الجنين والأظافر تكون رقيقة جداً، تشعر الأم بحركة نبض الجنين.

يكتمل شكل القلب والكبد والمثانة والكليتين لجنين الشهر الثالث، وعند ذلك يبدأ بإفراز البول في المثانة، وذلك نتيجة لاكتمال الحبل السري، مما يسمح بنقل الغذاء وإخراج الفضلات من خلاله، وتتشكل طلائع الأسنان في الفم، ويقوم الجنين بفتح فمه وإغلاقه بسهولة .

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يتراوح وزن الجنين من خمسة عشر إلى ثلاثين غراماً، ويصل طوله من سبعة إلى عشرة سنتيمترات، وتشعر الأم بحركة ضعيفة للجنين باليدين وركل بالقدمين .